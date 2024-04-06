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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليتوانيا: نقل دفعة من العربات المدرعة M577 إلى أوكرانيا

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع في ليتوانيا اليوم السبت أنها نقلت مجموعة من السيارات المدرعة M577 إلى أوكرانيا.

وأوضحت الدفاع الليتوانية في بيان لها: "مساء أمس، وصلت دفعة جديدة من الدعم العسكري الليتواني إلى أوكرانيا: سلمنا سيارات مدرعة من طراز M577"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن سلطات البلاد ترحب بفكرة إنشاء صندوق لحلف شمال الأطلسي بمبلغ 100 مليار يورو لدفع ثمن إمدادات الأسلحة إلى كييف، إلا أنه يرى أن فرص تنفيذها مع الاتحاد الأوروبي ضئيلة. النموذج الحالي لتمويل التحالف صفر.

وزارة الدفاع في ليتوانيا العربات المدرعة M577 أوكرانيا وزير الخارجية الأوكراني كوليبا

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