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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وكيل إفريقية النواب يشيد بالمشاورات المصرية الأمريكية لوقف إطلاق النار في السودان

الدكتور محمد سليم
الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب

أشاد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بالمشاورات المصرية الأمريكية لوقف إطلاق النار فى السودان، والعودة لمسار المفاوضات لإنهاء معاناة الشعب السوداني الشقيق، معتبرا هذه المشاورات بمثابة اعتراف من واشنطن بأهمية الدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنهاء الأزمة الراهنة داخل دولة السودان الشقيقة.

وأكد " سليم " فى بيانـ اهمية القضايا التى ناقشها السفير حسام عيسى مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان خلال لقائه بمقر وزارة الخارجية المبعوث الأمريكي للسودان توم بيرييلو، بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى، خاصة فيما يتعلق بالجهود المبذولة للوصول إلى وقف لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات حقنًا لدماء الشعب السوداني الشقيق وحفاظًا على أمن وسلامة المدنيين، إلى جانب إمكانية فتح ممرات إنسانية لتسهيل وصول الإمدادات الغذائية والطبية للسودانيين، مع تسليط الضوء على الدور المحوري لمصر ودول الجوار في هذا المجال.

وأشاد الدكتور محمد سليم بحرص الجانبين المصرى والأمريكي على استعراض الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الإنساني الدولي لدعم السودان ودول الجوار، والذي ستستضيفه باريس يوم 15 أبريل الجاري والذى من المتوقع أن يشهد مشاركة واسعة من الدول الراعية لجهود السلام في السودان والمانحين والمنظمات الدولية.

وأشار إلى أهمية اتفاق الجانبين على مواصلة التشاور والتنسيق خلال المرحلة القادمة، وتقديم كل سبل الدعم، وبما يسهم في تجاوز السودان للمرحلة الدقيقة والحرجة التي يمر بها.

وناشد الدكتور محمد سليم جميع الأطراف السودانية بتغليب المصالح العليا للسودان على أى مصالح اخرى للحفاظ على أمن واستقرار السودان ووحدة أراضيه وانهاء حالة الاقتتال داخل السودان لحقن دماء الأبرياء من الشعب السوداني الشقيق.

وقف إطلاق النار السودان واشنطن المشاورات المصرية الأمريكية الرئيس عبد الفتاح السيسي دولة السودان الشقيقة

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