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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 7-4-2024

سعر الذهب
سعر الذهب

شهد سعر الذهب في مصر  استقرار مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 7-4-2024، دون أي تغيير يذكر في قيمة الجرام الواحد من المشغول الذهبي.

ومع اقتراب الإحتفال بعيد الفطر المبارك، صعد سعر المعدن الأصفر مع تداولات أمس مقدار طفيف لم يجاوز 70 جنيه جديدة في الجرام الواحد علي مستوى الأعيرة الذهبية .

عيار 21 

وسجل سعر الذهب من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 3140 جنيه للبيع و 3160 جنيه للشراء 

عيار 24 

وبلغ سعر عيار 24 الأغلي فئة نحو 3588 جنيه للبيع و 3611 جنيه للشراء 

عيار 18 

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 2691 جنيه للبيع و 2708 جنيه للشراء.

عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 2099 جنيه للبيع و 2112 جنيه للشراء.

أوقية الذهب 

سجل سعر أوقية الذهب نحو 2329 دولار للبيع و 2330 دولار للشراء.

الجنيه الذهب 

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 25.12 ألف جنيه للبيع و 25.28 ألف جنيه للشراء.

الذهب في البورصات العالمية

ارتفعت أسعار الذهب، إلى مستوى قياسي جديد، بسبب عدد من العوامل من بينها رهانات خفض أسعار الفائدة الأميركية، والمشتريات للمضاربة ومشتريات البنوك المركزية، على الرغم من النمو القوي للوظائف في الولايات المتحدة خلال شهر مارس.

وربح الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 2324.15 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسياً عند 2344.50 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفع الذهب أكثر من 4% منذ بداية الأسبوع وسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو عند التسوية 1.6% إلى 2345.4 دولار للأونصة، بعد أن لامست 2350 دولاراً، لترتفع خلال الأسبوع بنسبة 4.8%.

وقال كبير استراتيجي السوق في شركة Blue Line Futures الأميركية، فيليب سترايبل، إن هناك الكثير من تدفقات رأس المال، والجميع يلاحقون ارتفاع السوق، مما يساعد أسعار الذهب، إلى جانب مشتريات البنوك المركزية القوية والشراء للمضاربة

في وقت سابق من اليوم، قالت وزارة العمل الأميركية، في تقرير التوظيف، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 303 آلاف وظيفة الشهر الماضي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا إضافة 200 ألف وظيفة في المتوسط، مع تقديرات تتراوح بين 150 ألفاً إلى 250 ألفاً.

وأكد رئيس الفدرالي الأميركي، جيروم باول، الأربعاء 3 أبريل، أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض تكاليف الاقتراض بعد ترك معدل الفائدة دون تغيير في النطاق الحالي بين 5.25% و5.50% في اجتماع الشهر الماضي.

ويتوقع المتداولون حالياً احتمالاً بنسبة 59% تقريباً بأن يخفض بالفدرالي معدلات الفائدة في يونيو.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 27.30 دولار للأونصة. واستقر البلاتين عند 925.15 دولار. وكلاهما على طريق تحقيق ارتفاع أسبوعي.

وهبط البلاديوم 1.7% إلى 1003.50 دولار للأونصة، ويتجه صوب تراجع أسبوعي.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أسعار الذهب بالمصنعية، من الأكثر بحثا عند الشراء خاصة المشغولات الذهبية للشبكة والهدايا من عياري 21 و18 ويكون مختلفا من تاجر لآخرـ ويبدأ لدى التجار بالمحلات من نحو 80 وحتى 200 جنيه تضاف على كل جرام.

تتباين مصنعية الذهب، من تاجر وآخر حسب شكل ووزن المشتريات، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية.

بينما يكون سعر مصنعية الذهب المستعمل من 35 جنيهًا فأكثر، والسبائك الأكثر من 100 جرام تكون مصنعيتها في هذا المستوى وليست كبيرة مثل المشغولات.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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