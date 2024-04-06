راتب خيالي| الكشف عن عرض أهلي جدة للاعب ريال مدريد

أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن العرض الذي قدمه أهلي جدة للتعاقد مع لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، في الصيف الماضي.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، حصل مودريتش في الصيف الماضي على عرض مغرٍ للانضمام إلى أهلي جدة براتب يبلغ 80 مليون يورو.

عرض أهلي جدة لمودريتش

وأشارت إلى أن مودريتش صاحب الـ38 عامًا، رفض العرض السعودي وفضل تجديد عقده مع ريال مدريد لموسم آخر.

وأوضحت أن مودريتش لا يزال يجذب أنظار أندية الدوري السعودي في الصيف المقبل، بالإضافة إلى وجود خيار آخر بالانتقال إلى الدوري الأمريكي أو العودة إلى دينامو زغرب، إذا لم يجدد عقده مع ريال مدريد.

يذكر أن العقد الحالي لمودريتش مع ريال مدريد ينتهي في الصيف المقبل، ما يعني أنه يستطيع التوقيع مجانا الآن مع أي نادٍ.