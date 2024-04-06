عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ تفسير: نحن بحاجة لدراسة فقه خاص ومستقل عن المرأة

ابو عاصي
ابو عاصي

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الخلط بين العادات والدين، شديد، خاصة فيما يخص شئون المرأة.

وأضاف "أبوعاصي"، خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن"، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز"، أننا غلبنا الكثير من العادات في قضايا المرأة على الدين، بالذات في البيئات الريفية والبيئات الصعيدية وجاءت التيارات المتشددة غذت هذا، وركزت عليه.

وأشار إلى أنه  على المستوى الثقافي لابد أن نحدد المنظومة المعرفية لفقه المرأة، لأن كل ما ندرسه عن المرأة هو العادة أو الدورة التي تعتريها، وأن المرأة في الميراث تأخذ نصف نصيب الرجل، وأن الرجال قوامون على النساء، هي فقط بضعة مواضيع ولا توجد منظومة كاملة للمرأة.


ولفت إلى أنهم في الغرب يدرسون دراسة خاصة عن المرأة، فلماذا لا نصنع في مناهجنا التعليمية فقه المرأة،  ولا نكتفي بدراسة عابرة في كتب الفقه عندما يأتي باب الحيض وباب النفاس وعندما يأتي باب الميراث.

وأردف: "نريد منظومة فقهية للمرأة نريد دراسة المرأة من حيث كونها إنسان وأم واقتصادية وسياسية"، مشيرًا إلى أنه في كتب التراث المرأة لا تتولى القضاء، وهذا ما زال يدرس،  وفقط ابن حزم من قال إن المرأة تتولى القضاء.

وختم: "نحتاج  موائمة وتناسقا بين حال المجتمع وبين الفقه، الفقه لابد يكون فقه حياة، وأي جزء في الفقه إذا كان لا يعالج مشاكل الناس يبقى دراسته تضييع للعمر، لازم تعمل فقه يناسب الواقع ومستنبط من الشريعة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تكشف تفاصيل حريق مستشفي التامين الصحي في مدينة نصر

الذروة الإثنين والثلاثاء.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الـ6 أيام القادمة

بعد قفزة الاحتياطي إلى 40 مليار| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن

صفقة الموسم.. الزمالك يزف بشرى لجمهوره بضم هذا اللاعب

هل رأيت ليلة القدر في 27 رمضان؟.. 7 من 10 علامات ظهرت أمس واليوم

الخنافس تغطي شوارع السعودية وتهدد صحة البشر

مسئول كبير ورجل أعمال.. إحالة أكبر قضية رشوة في البترول إلى الجنايات| خاص

شخصيات عامة وكبار رجال الدولة فى جنازة أحمد فتحي سرور.. شاهد

ترشيحاتنا

استباحوا بعض وسيرتهم على كل لسان.. رامز ساخرا من حسن شاكوش وطليقته

مواعيد خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT خلال عيد الفطر

ماكرون من بينهم.. روسيا تتوعد مدفيديف والمنظمين الحقيقيين لهجوم موسكو

مفتي الجمهورية: إبليس يطمع في رحمة الله لكن المولى يكتبها للمتقين

بدء إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي

أستاذ تفسير: نحن بحاجة لدراسة فقه خاص ومستقل عن المرأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارولين عزمي تستعرض رشاقتها | شاهد

بعد نجاح "بدون سابق إنذار".. نهال عنبر توجه رسالة للمخرج هاني خليفة

إطلالة غير متوقعة.. مي عمر تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

فيديو

رفضت تقبيلها بالمسجد.. المطربة بوسي تتصدر التريند في رمضان للمرة الثانية

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

تقلبات جوية .. منخفض جوي وتحذير من تطورات حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ