عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3130 جنيها للجرام.. تغير مفاجئ يضرب أسعار الذهب

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يسعي العديد من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة إلي متابعة أسعار الذهب وأيضا المستثمرين كافة مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.

txt

300 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

txt

أسعار الذهب في الإمارات بدون مصنعية اليوم الجمعة


كما يتابع المستثمرون أيضا  أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.


يعتبر الذهب ملاذا آمنا للكثيرين فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاديات الكثير من الدول بقي الذهب ملاذا آمنا للكثيرين .

أسعار الذهب اليوم السبت


وسجلت أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:- 


- فيما بلغت أسعار الذهب عيار 24 حوالي 3577 جنيها.


- سجلت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 3130 جنيها .

- فيما سجلت أسعار الذهب عيار 18 ليسجل 2682 جنيها.

- بلغ سعر  الجنيه الذهب 25040 جنيها.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوي العالمي شهدت أونصة الذهب العالمي أسبوع تداول قياسي لتسجل مستوى تاريخي جديد، في ظل استمرار الطلب المرتفع على الذهب كملاذ آمن مع استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية التي دفعت المتداولين إلى تجاهل تأثير بيانات الوظائف الأمريكية.


وارتفع سعر الذهب الفوري العالمي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.4% وهي أعلى نسبة ارتفاع منذ أربعة أسابيع، حيث سجل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي ليحقق الذهب أعلى مستوى تاريخي عند 2330 دولار للأونصة ليحقق ربح بمقدار 97 دولارا.

واستطاع الذهب تسجيل ارتفاع خلال 8 جلسات من إجمالي 9 جلسات من ضمنهم 7 جلسات متتالية، بالإضافة إلى تسجيل مستوى تاريخي بشكل يومي متتالي لـ 6 جلسات.

وارتفع سعر الذهب منذ بداية 2024 بنسبة 13% ليشهد منذ بداية شهر مارس أداء قياسي من الصعب تكراره، حيث ارتفع منذ بداية شهر مارس وحتى تسجيل أعلى مستوى تاريخي يوم أمس الجمعة بنسبة 14% ليربح 286 دولارا في 6 أسابيع تقريباً.

جاء هذا الارتفاع في أسعار الذهب مدعوما بارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية في المقام الأول، وهو ما اتضح خلال الأسبوع الماضي من ارتفاع مؤشر VIX لتقلبات الأسواق والذي يسمى مؤشر الخوف إلى اعلى مستوياته منذ 5 أشهر.

txt

أسعار الذهب في الإمارات بدون مصنعية اليوم الجمعة

txt

الذهب في مصر يفتقد حافز الارتفاع مع استقرار الطلب والدولار.. تفاصيل

وجاءت بيانات تقرير الوظائف الأمريكي أفضل من المتوقع في شهر مارس لتشهد تعيين وظائف جديدة بمقدار 303 ألف وظيفة بأعلى من التوقعات 212 ألف والقراءة السابقة 270 ألف. بينما تراجع معدل البطالة إلى 3.8% من القراءة السابقة 3.9%.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي ليسجل مستوى تاريخي عند 2330 دولارا للأونصة ليخترق السعر المستوى النفسي 2300 دولار للأونصة مما زاد من الزخم الصاعد للذهب، وأصبح الآن يستهدف المستوى 2350 دولارا للأونصة.

أسعار الذهب آخر أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم آخر أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عالميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذروة الإثنين والثلاثاء.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الـ6 أيام القادمة

الصحة تكشف تفاصيل حريق مستشفي التامين الصحي في مدينة نصر

بعد قفزة الاحتياطي إلى 40 مليار| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن

صفقة الموسم.. الزمالك يزف بشرى لجمهوره بضم هذا اللاعب

حسن شاكوش وطليقته ريم طارق ضحايا رامز جلال اليوم

صدمة لجماهير الأهلي بشأن مدة غياب حسين الشحات

هل رأيت ليلة القدر في 27 رمضان؟.. 7 من 10 علامات ظهرت أمس واليوم

مسئول كبير ورجل أعمال.. إحالة أكبر قضية رشوة في البترول إلى الجنايات| خاص

موضوعات متعلقة

الذهب يرتفع 70 جنيها في محلات الصاغة

الذهب يحقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بدعم من رهانات خفض الفائدة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي : قلبي "حديد" بالله وبالمصريين

الرئيس السيسي: المسؤول في أي دولة قوي بناسه.. وبناء الإنسان أولوية أولى

أمبري: استهداف سفينة جنوب غرب الحديدة باليمن

صلابة المصريين.. الرئيس السيسي: لما بقول القلب حديد يعني القلب حديد بالناس

وزير التعليم العالي ينعي الدكتور أحمد فتحي سرور

ريم طارق تكشف حقيقة تعرضها للضرب من حسن شاكوش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فضي لامع.. عبير صبري تثير ضجة بملابسها عبر إنستجرام | شاهد

كارولين عزمي تستعرض رشاقتها | شاهد

بعد نجاح "بدون سابق إنذار".. نهال عنبر توجه رسالة للمخرج هاني خليفة

إطلالة غير متوقعة.. مي عمر تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة

فيديو

رفضت تقبيلها بالمسجد.. المطربة بوسي تتصدر التريند في رمضان للمرة الثانية

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

تقلبات جوية .. منخفض جوي وتحذير من تطورات حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ