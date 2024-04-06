3130 جنيها للجرام.. تغير مفاجئ يضرب أسعار الذهب

يسعي العديد من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة إلي متابعة أسعار الذهب وأيضا المستثمرين كافة مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.



كما يتابع المستثمرون أيضا أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.



يعتبر الذهب ملاذا آمنا للكثيرين فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاديات الكثير من الدول بقي الذهب ملاذا آمنا للكثيرين .

أسعار الذهب اليوم السبت



وسجلت أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-



- فيما بلغت أسعار الذهب عيار 24 حوالي 3577 جنيها.



- سجلت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 3130 جنيها .

- فيما سجلت أسعار الذهب عيار 18 ليسجل 2682 جنيها.

- بلغ سعر الجنيه الذهب 25040 جنيها.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي شهدت أونصة الذهب العالمي أسبوع تداول قياسي لتسجل مستوى تاريخي جديد، في ظل استمرار الطلب المرتفع على الذهب كملاذ آمن مع استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية التي دفعت المتداولين إلى تجاهل تأثير بيانات الوظائف الأمريكية.



وارتفع سعر الذهب الفوري العالمي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.4% وهي أعلى نسبة ارتفاع منذ أربعة أسابيع، حيث سجل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي ليحقق الذهب أعلى مستوى تاريخي عند 2330 دولار للأونصة ليحقق ربح بمقدار 97 دولارا.

واستطاع الذهب تسجيل ارتفاع خلال 8 جلسات من إجمالي 9 جلسات من ضمنهم 7 جلسات متتالية، بالإضافة إلى تسجيل مستوى تاريخي بشكل يومي متتالي لـ 6 جلسات.

وارتفع سعر الذهب منذ بداية 2024 بنسبة 13% ليشهد منذ بداية شهر مارس أداء قياسي من الصعب تكراره، حيث ارتفع منذ بداية شهر مارس وحتى تسجيل أعلى مستوى تاريخي يوم أمس الجمعة بنسبة 14% ليربح 286 دولارا في 6 أسابيع تقريباً.

جاء هذا الارتفاع في أسعار الذهب مدعوما بارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية في المقام الأول، وهو ما اتضح خلال الأسبوع الماضي من ارتفاع مؤشر VIX لتقلبات الأسواق والذي يسمى مؤشر الخوف إلى اعلى مستوياته منذ 5 أشهر.

وجاءت بيانات تقرير الوظائف الأمريكي أفضل من المتوقع في شهر مارس لتشهد تعيين وظائف جديدة بمقدار 303 ألف وظيفة بأعلى من التوقعات 212 ألف والقراءة السابقة 270 ألف. بينما تراجع معدل البطالة إلى 3.8% من القراءة السابقة 3.9%.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي ليسجل مستوى تاريخي عند 2330 دولارا للأونصة ليخترق السعر المستوى النفسي 2300 دولار للأونصة مما زاد من الزخم الصاعد للذهب، وأصبح الآن يستهدف المستوى 2350 دولارا للأونصة.