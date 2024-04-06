300 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت، بعد زيادة أمس سجل خلالها سعر الجنيه الذهب نحو ما يزيد على 25000 جنيه ، فيما قفز سعر الجرام الشهير من عيار 21 إلى نحو يقترب من 3150 جنيها، بفعل استقرار الطلب وتراجع الدولار محليا، فيما ققز سعر الأوقية عالميا إلى نحو 2,329.83 دولار لأول مرة.

وعن سعر الجرام عيار 21 الأكثر شهرة في سوق الصاغة المصريةـ فبعد أن سجل نحو 3140 جنيها للشراء أمس تراجع إلى 3100 جنيها للبيع اليوم، فيما تراجع الجنيه الذهب أيضا بنحو 300 جنيه، بينما يسجل الجرام من عيار 18 الشهير نحو 2657 جنيه بعد اقترابه من 2700.

كم سعر الذهب اليوم؟

وتراجع سعر عيار 18، هبوطا ليسجل نحو 2657 جنيها للبيع، كأقل سعر ، ويظل متراجعا بقوة عن موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه.

أسعار الذهب الآن

كما شهد الجنيه الذهب هبوطا، فهو هام لدى شريحة كبيرة الراغبين في حفظ أموالهم واستثمارها، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24 في الغالب.

سجل الجنيه الذهب تراجعا ليبدأ من نحو 24800 جنيه للبيع بعد 25080 جنيه للشراء، بفارق نحو 300 جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء قبل أيام، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

سعر الذهب اليوم عيار 21

أما عن عيار 21، من الاكثر بحثا في محلات الصاغة، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات.

ويظل العيار الشهير متراجعا بقوة عن أعلى قمة في نهاية يناير الماضي 4050 جنيهًا، على خلفية تصحيح أوضاع السعر بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة في فبراير الماضي، وتراجع سعر الدولار.

أسعار الذهب مباشر

ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير آخر أسعار الذهب بكافة الأعيرة دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت في مصر : 3577 جنيه للشراء و 3542 جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت : 3130 جنيها للشراء و 3100 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم السبت : 2682 جنيهًا للشراء و 2657 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم السبت : 2086 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت عيار 24 : 25040 جنيها للشراء و 24800 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أسعار الذهب بالمصنعية، من الأكثر بحثا عند الشراء خاصة المشغولات الذهبية للشبكة والهدايا من عياري 21 و18 ويكون مختلفا من تاجر لآخرـ ويبدأ لدى التجار بالمحلات من نحو 80 وحتى 200 جنيه تضاف على كل جرام.

تتباين مصنعية الذهب، من تاجر وآخر حسب شكل ووزن المشتريات، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية.

بينما يكون سعر مصنعية الذهب المستعمل من 35 جنيهًا فأكثر، والسبائك الأكثر من 100 جرام تكون مصنعيتها في هذا المستوى وليست كبيرة مثل المشغولات.