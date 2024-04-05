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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعة 5-4-2024

صدى البلد

استقرت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بداية تعاملات اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 على ارتفاعات أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب في مصر عيار 21  زيادة بنحو 30 جنيها ليبلغ سعر الذهب عيار 21 الآن في الصاغة دون مصنعية 3120 جنيها شراء و3090 جنيها بيع.

أسعار الذهب في الصاغة اليوم الجمعة 5 أبريل 2024

وتراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات الخميس، كما تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بعد أن سجلت الأوقية ارتفاعًا قياسيًا، وتجاوزت مستوى 2300 دولار للأوقية، إذ عززت تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة. 

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 30 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار21 مستوى 3100 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 14 دولارًا، لتسجل مستوى 2286 دولارًا، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق في تعاملاتها الفورية عند 3204 دولارات.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3543 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2657 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2067 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24800 جنيه.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنحو 30 جنيهًا خلال تعاملا  الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3100 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3130 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 20 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2280 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2300 دولار.

ولفت، إمبابي، إلى أن تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، عززت من التوقعات بإنهاء البنك لدورة التشديد النقدي، وبدء خفض أسعار الفائدة، ما أدى لارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب من المستثمرين والبنوك المركزية، وسط تزايد التوترات الجيوسياسية.

وفي سياق متصل، قال جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، إن الوضع الاقتصادي الحالي يدفع باحتمالية خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، حيث لم تغير بيانات التضخم المرتفعة الأخيرة من رؤية الفيدرالي الأمريكي لارتفاع الأسعار، إذ قد تكون مؤقتة ويعود التضخم للنسق الهبوطي من جديد.

وأوضح، باول ضمن كلمته في افتتاحية مؤتمر الأعمال والحكومة والمجتمع 2024 في جامعة ستانفورد، أن الفيدرالي الأمريكي لن يخفض أسعار الفائدة حتى يحصل على المزيد من الثقة بشأن هبوط التضخم.

وألمح رئيس الفيدرالي أن التشديد النقدي بدأ في الضغط على الاقتصاد بشكل ملحوظ، لكن الاقتصاد الأمريكي لا يزال آمنًا من الركود.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف الأمريكي لشهر مارس يوم الجمعة، بالإضافة إلى صدور بيانات التضخم الجديدة الأسبوع المقبل.

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