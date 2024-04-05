400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دولار

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة، خاصة بعد أن شهد سوق المعدن الأصفر قفزة بالأمس ، على خلفية ارتفاع تاريخي لسعر الأوقية في بورصة نيويورك إلى ما يزيد على 2300 دولار لأول مرة في تاريخ التعاملات لتسجل 2314 دولارا، لتتارجع اليوم إلى أقل من 2290 دولارا.

يأتي ذلك بالتوامن مع ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 40.361 مليار دولار خلال شهر مارس، مقابل 35.311 مليار دولار في فبراير حسبما أعلن البنك المركزي في بيان له أمس الأول.

الذهب

وتراجع سعر الجرام عيار 21 والذي يفضله الكثير عند الشراء بقوة، فبعد أن سجل نحو 3125 جنيها تراجع إلى 3080 جنيها للبيع ، فيما تراجع الجنيه الذهب أيضا بنحو 400 جنيه، بينما يلامس الجرام من عيار 18 الشهير نحو 2650 جنيه بعد اقترابه من 2700 أمس.

سعر الذهب الآن

وتراجع الجنيه الذهب خلال ساعات، فهو هام لدى فئة كبيرة من الراغبين في حفظ أموالهم واستثمارها، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24.

سجل الجنيه الذهب تراجعا ليبدأ من نحو 24640 جنيه للبع بعد 25000 جنيه للشراء، بفارق نحو 400 جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء قبل أيام، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

سعر الذهب عيار 18 الآن

وسجل سعر عيار 18، هبوطا ليسجل 2640 جنيها للبيع، كأقل سعر ، ويظل متراجعا بقوة عن موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

سعر الذهب اليوم عيار 21

سعر عيار 21 اليوم الجمعة 5-4-2024، من الاكثر بحثا في محلات الصاغة، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات.

وبالرغم من الزيادة يعتبر الجرام من العيار الأشهر في مصر متراجعا بقوة عن أعلى قمة في نهاية يناير الماضي 4050 جنيهًا، على خلفية تصحيح أوضاع السعر بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة في فبراير الماضي، وتراجع سعر الدولار.

أسعار الذهب مباشر

ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير آخر أسعار الذهب بكافة الأعيرة دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق سعر الاوقية عالميا:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة في مصر :3548 جنيه للشراء و 3520 جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة : 3105 جنيها للشراء و 3080 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الجمعة : 2661 جنيهًا للشراء و 2640 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الجمعة : 2070 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة عيار 24 : 24840 جنيها للشراء و 24640 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

ويبحث الآلاف يوميا عن سعر مصنعية الذهب، خاصة المشترون لشراء المشغولات الذهبية للشبكة والهدايا من عياري 21 و18 ويكون مختلفا من تاجر لآخرـ ويبدأ لدى التجار بالمحلات من نحو 80 وحتى 200 جنيه تضاف على كل جرام، وتختلف من تاجر وآخر حسب شكل ووزن المشتريات، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية.

بينما يكون سعر مصنعية الذهب المستعمل من 35 جنيهًا فأكثر، والسبائك الأكثر من 100 جرام تكون مصنعيتها في هذا المستوى وليست كبيرة مثل المشغولات.