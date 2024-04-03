عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جولد بيليون: الذهب يحقق مستوى غير مسبوق في البورصة العالمية

سعر الذهب
سعر الذهب

واصل سعر أونصة الذهب العالمي تحقيق مستويات تاريخية جديدة، حيث ارتفعت اليوم لمستوى جديد بسبب الطلب الكبير على الملاذ الآمن في الأسواق والتحوط ضد التضخم الذي يرى البعض أنه مستمر لفترة أطول في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعكس تجاهلا لارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية. 

سجل الذهب الفوري أعلى مستوى تاريخي اليوم عند المستوى 2288 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2280 دولار وذلك قبل أن يعود إلى التراجع ويسجل أدنى مستوى اليوم عند 2267 دولار للأونصة منخفضاً بنسبة 0.3% ليتداول حالياً عند المستوى 2273 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون. 

500 جنيه| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب وتفاصيل سعر الدولار

500 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 قبل العيد


ويتلقى الذهب دعما كبيرا في الأسواق المالية نتيحة الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية، حيث استمرت أوكرانيا في مهاجمة البنية التحتية النفطية في روسيا، بالإضافة إلى الزلزال الكبير الذي ضرب البنية التحتية في تايوان ومصانع الرقائق الكبرى لديها، فضلا عن عمليات البيع الواسعة للأسهم العالمية بسبب تراجع الإقبال على المخاطرة.

وجاءت زيادة الطلب على الذهب بالرغم من ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي وعوائد السندات الحكومية الأمريكية، حيث ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات منذ بداية الأسبوع بنسبة 3.9% ليسجل أعلى مستوى منذ 4 أشهر ونصف عند 4.405%، بينما استقر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته منذ 6 أسابيع.

عوائد السندات المرتفعة من المفترض أن تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه هذا بالإضافة إلى قوة الدولار، ولكن الطلب القوي الحالي على الذهب عوض هذا التأثير السلبي ودفعه إلى مزيد من الارتفاع.

من جهة أخرى سادت توقعات في الأسواق هذا الأسبوع تشير إلى أن التضخم الأمريكي مستمر في التماسك وأن قرار خفض الفائدة قد يتم تأجيله، وذلك بعد صدور بيانات عن تحسن في أداء القطاع الصناعي الأمريكي بشكل كبير بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام الأمر الذي ينذر بموجه جديدة من التضخم في الطريق.

الأسواق تضع احتمال الآن بنسبة 59% أن البنك الفيدرالي سيبدأ خفض الفائدة في يونيو المقبل، وتراجع هذا الاحتمال من 75% مطلع شهر مارس، بينما يرى البعض أن الفيدرالي قد يقوم بخفض الفائدة أول مرة في يونيو ثم الانتظار لفترة وأن قرارات الخفض لن تكون متتالية.

وقالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو وعضوة البنك الفيدرالي ماري دالي، إنها لا تشعر بالحاجة الملحة إلى خفض أسعار الفائدة، وأنه على الرغم من "توقعات أعضاء البنك الأخيرة" فإن ثلاث تخفيضات هذا العام غير مضمونة. 

وأشارت دالي إلى أنه ليس هناك حاجة ملحة لتعديل سعر الفائدة وإن الوقوف في موقف ثابت هو السياسة الصحيحة في الوقت الحالي، وذلك رغم اعترافها بأن التضخم يتراجع في الولايات المتحدة، إلا أنها وصفت الرحلة بأنها "وعرة وبطيئة". 

من جهة أخرى أظهرت بيانات شهر فبراير أن احتياطيات البنوك المركزية العالمية من الذهب ارتفعت بمقدار 19 طن، وهو الشهر التاسع على التوالي من تزايد الاحتياطات، ولكن مشتريات شهر فبراير كانت أقل بنسبة 58% من إجمالي مشتريات شهر يناير البالغ 45 طن، وعلى أساس سنوي أعلنت البنوك المركزية عن إضافة 64 طنًا خلال شهري يناير وفبراير، أي أقل بنسبة 43٪ عن نفس الفترة من عام 2023 ولكن بزيادة أربعة أضعاف عن عام 2022. 

أسعار الذهب في مصر 

استمر التذبذب في السيطرة على تحركات سعر الذهب في مصر دون وجود اتجاه واضح في حركة السعر، وذلك بالرغم من تغير سعر الصرف الرسمي في البنوك ليشهد ارتفاع تدريجي، بينما يبقى الطلب الموسمي على الذهب خلال شهر رمضان في حالة تراجع. 

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 3100 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند عند المستوى 3095 جنيه للجرام، وذلك بعد أن ارتفع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 3100 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3090 جنيه للجرام. 

الاحتياطي الفيدرالي سعر الذهب العالمي اخبار الاقتصاد مال واعمال سعر عيار 24 سعر اونصة الذهب سعر عيار 21 سعر الذهب في مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل أول اجتماع للحكومة عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء تواصل الهبوط في الأسواق

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

الفراخ نزلت 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تدخل الحكومة

مصير حكومة مدبولي .. هل تحدث مفاجأة في اجتماع اليوم ؟| تفاصيل

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

اتهامات تودي السجن.. ماذا قال الشيبي عن حسين الشحات نجم الأهلي في النيابة؟

500 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 قبل العيد

موضوعات متعلقة

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024

ترشيحاتنا

هل تعاود الكهرباء الانقطاع في العيد؟| مصير تخفيف الأحمال بعد انتهاء رمضان

حزب الله: استهدفنا موقع الراهب وتجمعا لجنود الاحتلال في محيطه بالأسلحة الصاروخية

أعمال العشر الأواخر من رمضان.. اغتنمها فى الثلث الأخير من الليل

63.4 مليار دولار.. السياحة ترسم مسارا واعدا للاقتصاد المصري رغم الأزمات

جولد بيليون: الذهب يحقق مستوى غير مسبوق في البورصة العالمية

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ فضيلة الإمام الأكبر بعيد الفطر المبارك| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكل هيشرب قهوة تاني| تراجع حاد في أسعار البن.. وهذا ثمنه اليوم

6 أبراج تشعر بالإهمال العاطفى طوال الوقت.. هل أنت منها؟

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 إبريل 2024

جمال شعبان يحذر من صيام الأطفال ويكشف عن الأسباب

فيديو

انتقال حكم مصر من القاهرة للعاصمة الإدارية.. اعرف الحقيقة

موعد انتهاء الموجة الحارة.. بيان هام من الأرصاد

500 جنيه| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب وتفاصيل سعر الدولار

43 ألف جنيه.. فاتورة صالون تجميل تثير الجدل على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ