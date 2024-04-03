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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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500 جنيه| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب وتفاصيل سعر الدولار

صدى البلد

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه خاصة عن مستجدات اسعار الذهب و الدولار عالميا حيث الذهب، شهد بعض من التذبذب في مصر خلال شهر رمضان بسبب قلة الطلب عليه 
وهبط سعر الجرام من عيار 21 والذي يفضله الكثير عند الشراء بقوة، إذ سجل نحو 3060 جنيها بعدما قفز إلى 3150 جنيها ، 
فيما تراجع الجنيه الذهب أيضا بنحو 500 جنيه، بينما يلامس الجرام من عيار 18 الشهير نحو 2600 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم : 3,531 جنيها للشراء
سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم  : 3,090 جنيها للشراء
سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم  : 2,649 جنيهًا للشراء
سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم : 2,060 جنيها للشراء.
بلغ سعر الجنيه اليوم  : 24,720 جنيها للشراء

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نورهان عادل مذيعه صدى البلد

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