أسعار الذهب في رمضان .. يقدمها موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.
سعر الذهب اليوم 3 - 4 - 2024 في رمضان
عيار 24 بيع 3,520 جنيها شراء 3,543 جنيها
عيار 22 بيع 3,227 جنيها شراء 3,248 جنيها
عيار 21 بيع 3,080 جنيها شراء 3,100 جنيها
عيار 18 بيع 2,640 جنيها شراء 2,657 جنيه
عيار 14 بيع 2,053 جنيها شراء 2,067 جنيها
عيار 12 بيع 1,760 جنيها شراء 1,771 جنيها
الاونصة بيع 109,472 جنيها شراء 110,183 جنيها
الجنيه الذهب بيع 24,640 جنيها شراء 24,800 جنيها
الكيلو بيع 3,520,000 شراء جنيها 3,542,857 جنيها
سعر الذهب اليوم 2 - 4 - 2024 في رمضان
عيار 24 بيع 3,497 جنيها شراء 3,531 جنيها
عيار 22 بيع 3,206 جنيها شراء 3,237 جنيها
عيار 21 بيع 3,060 جنيها شراء 3,090 جنيها
عيار 18 بيع 2,623 جنيها شراء 2,649 جنيها
عيار 14 بيع 2,040 جنيها شراء 2,060 جنيها
عيار 12 بيع 1,749 جنيها شراء 1,766 جنيها
الاونصة بيع 108,761 جنيها شراء 109,827 جنيها
الجنيه الذهب بيع 24,480 جنيها شراء 24,720 جنيها
الكيلو بيع 3,497,143 جنيها شراء 3,531,429 جنيها
سعر الذهب بالمصنعية
يختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.