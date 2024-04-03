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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 3 - 4 - 2024 في رمضان

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب في رمضان .. يقدمها موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.

سعر الذهب اليوم 3 - 4 - 2024  في رمضان 

 

عيار 24 بيع 3,520 جنيها  شراء 3,543 جنيها 


عيار 22 بيع 3,227 جنيها  شراء 3,248 جنيها 


عيار 21 بيع 3,080 جنيها  شراء 3,100 جنيها 


عيار 18 بيع 2,640 جنيها  شراء 2,657 جنيه


عيار 14 بيع 2,053 جنيها  شراء 2,067 جنيها 


عيار 12 بيع 1,760 جنيها  شراء 1,771 جنيها 


الاونصة بيع 109,472 جنيها  شراء 110,183 جنيها 


الجنيه الذهب بيع 24,640 جنيها  شراء 24,800 جنيها 


الكيلو بيع 3,520,000 شراء جنيها  3,542,857 جنيها 
 

الذهب 

سعر الذهب اليوم 2 - 4 - 2024  في رمضان 

 

عيار 24 بيع 3,497 جنيها  شراء 3,531 جنيها 


عيار 22 بيع 3,206 جنيها  شراء 3,237 جنيها 


عيار 21 بيع 3,060 جنيها  شراء 3,090 جنيها 


عيار 18 بيع 2,623 جنيها  شراء 2,649 جنيها 


عيار 14 بيع 2,040 جنيها  شراء 2,060 جنيها 


عيار 12 بيع 1,749 جنيها  شراء 1,766 جنيها 


الاونصة بيع 108,761 جنيها  شراء 109,827 جنيها 


الجنيه الذهب بيع 24,480 جنيها  شراء 24,720 جنيها 


الكيلو بيع 3,497,143 جنيها  شراء 3,531,429 جنيها 
 

 

الذهب 

سعر الذهب بالمصنعية

يختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين  30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

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