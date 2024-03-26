انخفاض في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة| اِلحق اشتري

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال منتصف التعاملات، وفق آخر تحديثات معلنة من شعبة الذهب والجواهرجية، وجاءت الأسعار كالتالي:

تراجع متوسط في سعر الذهب عيار 24 ليصل إلى قيمة 3537.1 جنيه للبيع، بينما وصل إلى 3480 جنيهًا للشراء، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024.

تراجع سعر الذهب

تراجع متوسط في سعر الذهب عيار 21 ليصل إلى قيمة 3095 جنيهًا للبيع، بينما وصل إلى 3045 جنيهًا للشراء، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024.

تراجع متوسط في سعر الذهب عيار 18 ليصل إلى قيمة 2652.8 جنيه للبيع، بينما وصل إلى 2610 جنيهات للشراء، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024.

تراجع متوسط في سعر الذهب عيار 14 ليصل إلى قيمة 2069.2 جنيه للبيع، بينما وصل إلى 2035.8 جنيه للشراء، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024.

تراجع متوسط في سعر الجنيه الذهب ليصل إلى قيمة 24760 جنيها للبيع، بينما وصل إلى 24360 جنيها للشراء، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024

وكان ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم الثلاثاء عند الافتتاح ليستكمل حركة ارتفاع السعر والتي كانت ناتجة عن ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، الأمر الذي ساعد على ارتفاع تسعير الذهب.

وافتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3130 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3150 جنيه للجرام، وذلك بعد أن أغلق تداولات يوم أمس عند المستوى 3080 جنيه للجرام، بينما قد ارتفع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 50 جنيها حيث افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3030 جنيه للجرام.

ويوم أمس استطاع سعر الذهب أن يرتفع ويسجل أعلى مستوى عند 3150 جنيه للجرام قبل أن يتراجع من هذا المستوى ويغلق عند 3080 جنيه للجرام، وقد كان السبب الرئيسي وراء هذا هو ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، بحسب تحليل جولد بيليون عن حركة أسعار السوق المصري.

ويتداول الدولار في البنوك عند متوسط سعر 47.80 جنيه لكل دولار مرتفعا من متوسط 47 جنيه وهو ما ساهم في ارتفاع سعر الذهب اليوم الذي يتم تسعيره حالياً وفقاً لحركة سعر الدولار في البنوك الرسمية.

من المتوقع خلال فترة الأعياد أن يرتفع سعر الذهب المحلي مع تزايد الطلب على الذهب بشكل موسمي، خاصة إذا استمر سعر صرف الدولار في البنوك في الارتفاع بشكل تدريجي، ولكن قد لا يستمر هذا الارتفاع طويلا وقد ينتهي بانتهاء الطلب على مشتريات الذهب.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً اليوم لتعود إلى المستوى 2195 دولار للأونصة الأمر الذي ساهم في ارتفاع سعر الذهب المحلي عند افتتاح جلسة اليوم.

من جانبه أجاب عمرو المغربي، عضو الشعبة العامة للمجوهرات والذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية، عن، سؤال هل حان وقت الشراء أم لا؟

وأضاف "المغربي"، أنه قبل أسبوع من شهر رمضان، كان هناك حالة من الرواج في سوق الذهب، وطلبًا كبيرًا على المشغولات الذهبية، مشيرًا إلى أن هذه الحالة لا تزال مستمرة خلال الفترة الحالية، إذ أن الطلب على المشغولات الذهبية أكثر من السبائك.

سعر الذهب عيار 21

وأكد عضو شعبة الذهب، أن الفترة الحالية تشهد حالة من الاستقرار في أسعار الذهب، إذ أن الارتفاع أو الانخفاض تكون بسيطة، مع تغيرات سعر البورصة والعرض والطلب في السوق المحلي، مشيرا إلى أن هذه الفترة مناسبة لشراء الذهب، نظرًا لاستقرار الأسعار، وأن هناك إقبالا على شراء الشبكة.

تابع: "بنتكلم في 50 و100 جنيه ارتفاع أو انخفاض، يعني دلوقتي ممكن نلاقي الدهب بيقعد أربع أيام في نفس الرينج".

ونصح عضو شعبة الذهب، أن الاستثمار في الذهب يكون على المدى البعيد، لذا من يمتلك فائض من المال يمكنه شراء الذهب، موضحًا أنه لا يفضل بيع الذهب إلا عند الضرورة.

يشار إلى أنه وفي الأسبوع الماضي، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على توقعاته لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024، مما يزيد من جاذبية السبائك.

ويتوقع المستثمرون حاليًا احتمالًا يزيد عن 70% لخفض سعر الفائدة في يونيو مقارنة بنسبة 55% التي شهدناها قبل الاجتماع، بالإضافة إلى ذلك، يظل الذهب كأصل ملاذ آمن مدعومًا بالتوترات الجيوسياسية الساخنة في روسيا والشرق الأوسط.

توقعات سعر الذهب عالميًا

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2222.49 دولار في مارس 2024.

وارتفع سعر الذهب 109.94 دولارًا للأوقية، أو 5.33% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD)، الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 2221.72 دولار أمريكي/ للأونصة، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics، على أن يتم تداوله عند 2289.03 دولار خلال 12 شهرًا.