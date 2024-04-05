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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التوك شو.. انخفاض بأسعار الذهب اليوم ومفاجاة بشأن إجازة عيد الفطر للعاملين

صورة ملف أخبار التوك
صورة ملف أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة نرصد أبرزها فى التقرير التالي.

انخفاض واضح بأسعار الذهب عن أمس.. تعرف على قيمته في الأسواق

قدم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم، الجمعة 5 أبريل 2024.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم.. شاهد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 5 إبريل 2024.

«الدنيا ربيع».. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة خلال الساعات المقبلة لعشاق الشتاء

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ طقس اليوم سيشهد استمرار استقرار الأحوال الجوية على أغلب محافظات الجمهورية على أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة والتي تعد أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 4 لـ 5 درجات.

انتصار السيسي: دورنا أن نوفر لكل يتيم سبل الراحة والأمان والتعويض

أذاعت فضائية اكسترا نيوز بغرفة الأخبار تدوينة  تخص السيدة انتصار السيسي، حيث  قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية إن لكل يتيم الحق ان يعيش حياة سعيدة مليئة بالأمل والرعاية.

الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة ضحايا العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد أن الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33091 شهيدا و75750 مصابا منذ 7 أكتوبر.

ناقد رياضي يتوقع نتيجة مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني اليوم

تحدث مؤمن الجندي رئيس القسم الرياضي بموقع جريدة الفجر، عن التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني، خلال مباراة اليوم.

أمريكا تستنكر ما يفعله الاحتلال أمام العالم وتدعم إسرائيل على الأرض.. شاهد

أكد تقرير متلفز أعدته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ الإدارة الأمريكية رغم ادعاءاتها وزعمها رفض الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، إلا أنها تواصل الدعم لدولة الاحتلال.

6 أيام .. موعد إجازة عيد الفطر للعاملين بالدولة.. تفاصيل

تحدث عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، تفاصيل إجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع الحكومي والخاص.

باحث: جهود مصر السياسية والإنسانية تحيي القضية الفلسطينية من جديد

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إنَّ الجهود المصرية لدعم غزة بدايتها من قبل إندلاع الأزمة ولكن ثنايا الأزمة كانت كاشفة لأهمية ثوابت الدولة المصرية التي تؤكد عليها دائماً في سياستها الخارجية وهو دعمها للقضية الفلسطينية ورؤيتها للحل العادل على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

المساعدات المصرية لـ غزة لا تتوقف.. تطورات المشهد من أمام معبر رفح

نقل أيمن عماد، مراسل "القاهرة الإخبارية"، الصورة من الجانب المصري لمعبر رفح، على مستوى حركة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

سعاد صالح: تزوجت في شقة بالإيجار بدون ثلاجة وتلفزيون

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أنها تزوجت بعد قصة حب، من زميل شقيقها، موضحة" كلامي معاه بدأ بـ ياحبيبتي وانتهى بالزواج". 

أمريكا تراجع تقريرا بشأن استخدام إسرائيل الذكاء الاصطناعي في قصف غزة

أذاعت قناة أكسترا نيوز تقريرا بثته الولايات المتحدة، حيث قال جون كيربي المتحدث الرسمي بأسم الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة تراجع تقريرا إعلاميا يفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحديد الأهداف التي يقصفها في غزة.

الذهب أسعار الذهب الدولار انتصار السيسى الصحة الفلسطينية موعد إجازة عيد الفطر

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