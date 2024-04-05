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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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«الدنيا ربيع».. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة خلال الساعات المقبلة لعشاق الشتاء

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ طقس اليوم سيشهد استمرار استقرار الأحوال الجوية على أغلب محافظات الجمهورية على أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة والتي تعد أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 4 لـ 5 درجات.


وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية لها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر ولمياء حمدين، والمُذاع على شاشة «الأولى»: «درجات الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى نهاراً ستصل إلى 31 درجة مئوية، وتحديداً في فترة الظهيرة، ليستشعر المواطنين الاحساس بالطقس الحار في فترة النهار بمحافظات القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء».


وتابعت: «اليوم سيشهد نشاط للرياح سرعاته بين 30 إلى 35 كيلو متر للساعة على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وبعض المناطق من شمال الصعيد، ونشاط الرياح سنشعر به بصورة أكبر مع انتهاء فترة الظهيرة ودخولنا فترة المساء وساعات الليل ليلطف الأجواء بشكل كبير ويساعد في احساسنا بانخفاض قيم درجات الحرارة والرياح ليست محملة بالأتربة أو الرمال المثارة».


وأكدت على انكسار الموجة الحارة، منذ غداً السبت، لتنخفض تدريجياً ونستشعر مزيد من التراجع يومي الأحد والإثنين كما أنه من المتوقع تأثرنا بمنخفض جوي موجود بطبقات الجو العليا لنعود إلى الأجواء الربيعية مرة أخرى في فترات النهار.

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