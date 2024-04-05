ناقد رياضي يتوقع نتيجة مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني اليوم

تحدث مؤمن الجندي رئيس القسم الرياضي بموقع جريدة الفجر، عن التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني، خلال مباراة اليوم.

وقال "مؤمن الجندي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، إن مباريات دوري أبطال أفريقيا مختلفة، وكل مباراة لها أسلوبها وحساباتها المختلفة، متابعا: المدير الفني حذر لاعيبه من خطورة سيمبا التنزاني، مطالبا اللاعبين بحسم اللقاء مبكرا.

واسترسل: رغم فوز الأهلي، إلا أن مباراة اليوم ستكون صعبة، وعلى النادي الأهلي تحقيق الفوز وإحراز الأهداف من أسهل الفرص.

وشدد على أن حضور الجماهير سيكون حافز للاعبي النادي الأهلي، متابعا: أتوقع أن المباراة ستكون في صالح النادي الأهلي.

ولفت إلى أن موديست قد يكون مفاجأة التشكيل اليوم، حيث ظهر بشكل جيد للغاية في التدريبات.

