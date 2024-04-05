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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم.. شاهد

الدولار
الدولار

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 5 إبريل 2024.


أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم
 

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.44 جنيه للبيع، و47.31 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو 51.52 جنيه للبيع، و 51.37 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني اليوم 
سعر الجنيه الإسترليني 60.08 جنيه للبيع، و59.88 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم 
سعر الريال السعودي 12.65 جنيه للبيع، و12.61 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم 
سعر الدينار الكويتي 154.39  جنيه للبيع، و153.72 جنيه للشراء.

الدولار أسعار الدولار العملات العربية العملات الاجنبية اليورو الجنيه الاسترليني

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