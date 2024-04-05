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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعاد صالح: تزوجت في شقة بالإيجار بدون ثلاجة وتلفزيون

سعاد صالح
سعاد صالح

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أنها تزوجت بعد قصة حب، من زميل شقيقها، موضحة" كلامي معاه بدأ بـ ياحبيبتي وانتهى بالزواج".  

 

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنها تتذكر مهرها الذي قدر بـ 200 جنيه، وأن زوجها كان من أسرة متوسطة، وكان يعمل صحفي ويساعد أسرته.

ولفتت إلى أنها كانت هي الأخرى تساعد والدها من راتبها كمعيدة بالكلية، معلقة:" كنت بحدد 5 جنيهات من راتبي لـ والدي، وهو الآخر كان يحدد 5 جنيهات من راتبه لوالده".

وأشارت إلى أنها تزوجت بدون ثلاجة، وبدون تلفزيون، وبوتجاز بالقسط، وقاموا بالزواج في شقة بالإيجار، وأنها تحملت كل شيء لحبها لزوجها.
 

سعاد صالح مصعب العباسي أصعب سؤال

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