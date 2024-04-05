انتصار السيسي: دورنا أن نوفر لكل يتيم سبل الراحة والأمان والتعويض

أذاعت فضائية اكسترا نيوز بغرفة الأخبار تدوينة تخص السيدة انتصار السيسي، حيث قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية إن لكل يتيم الحق ان يعيش حياة سعيدة مليئة بالأمل والرعاية.

السيدة انتصار السيسي: لكل يتيم الحق ان يعيش حياة سعيدة مليئة بالأمل



وفي تدوينه لها على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أضافت السيدة انتصار السيسي:" ان دورنا ان نوفر لهم كل سبل الراحة والأمان والتعويض فليكن كل منا عائلة لكل يتيم نشاركهم افراحهم واحزانهم ونرسم البسمة على وجوههم " مختتمة تدوينتها بتقديم التهنئة قائلة:" كل عام وجميع أبناء مصر بخير ".