المساعدات المصرية لـ غزة لا تتوقف.. تطورات المشهد من أمام معبر رفح

نقل أيمن عماد، مراسل "القاهرة الإخبارية"، الصورة من الجانب المصري لمعبر رفح، على مستوى حركة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وقال، خلال مداخلة من أمام معبر رفح، إن الضغوط الدولية على إسرائيل زادت عدد الشاحنات التي تعبر إلى الأراضي الفلسطينية، خاصة معبر كرم أبوسالم، حيث تمكنت 75 شاحنة من العبور عبر معبر كرم أبوسالم و30 شاحنة عبرت من معبر رفح، لافتا إلى زيادة أعدادها منذ أمس فقط.

وتابع: "قبل أمس عبرت جثامين أفراد أطقم المطبخ العالمي معبر رفح البري، والذين استهدفتهم إسرائيل، وتم الانتهاء من أوراق دخولهم لنقلهم إلى القاهرة تمهيدا لنقلهم إلى بلدانهم".

وواصل: "13 حالة عبرت معبر رفح من المصابين لتلقي علاجهم، منها حالات بتر وحالات معقدة، ومن هذه الحالات ما يتم نقلها إلى القاهرة لإجراء اللازم معها"، مشيرا إلى أنه سمح لـ23 مرافقا لحالات الإصابة من العبور وتوفير السكن لهم.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الجهود المصرية تتواصل ومستمرة على مدار الساعة، وأن المساعدات المرسلة لقطاع غزة لا تتوقف.