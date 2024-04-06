أهالي المحتجزين الإسرائيليين: نتنياهو يفسد الاتفاق .. والأسرى يموتون في مواقع رهنهم

هاجم أهالي الأسرى الإسرائيليين، اليوم السبت، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية الإعلان عن وفاة أسير في قطاع غزة.

وقال أهالي الأسرى في بيان، أن نتنياهو هو العائق أمام الصفقة، وطالبوا بإجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن.

وجاء في البيان "لا يزال أمامك 133 أسيرا يتعين عليك إنقاذها. لقد جئنا لنقول لك يا نتنياهو، إنك تواصل تصلب المواقف، ولا تضع الاتفاق كأولوية وتضع العصي في العجلات. وبايدن أيضًا ينظر إليك على أنك مفسد للاتفاق. أنت تبيع أوهام للجمهور حول رفح والنصر".

وقال أنصار الليكود أنهم يؤيدون الصفقة، وأوضحوا أن نتنياهو يخاف من بن جفير وسموتريتش.

"بحسب بيانات الاستطلاع التي نشرت أمس على القناة 12، فإن نصف الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو يحبط الصفقة.

وفي الأسبوع الماضي، طالب أهالي الأسرى بإقالة نتنياهو فوراً من السلطة، بسبب العوائق التي يقولون أنه وضعها أمام التوصل إلى صفقة تعيد الأسرى فوراً.