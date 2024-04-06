وكيل صحة الدقهلية يعقد اجتماعاً لبحث برنامج مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية

عقدت لجنة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بالدقهلية اجتماعاً اليوم برئاسة الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة وبحضور الدكتور هانى حمدى مدير إدارة مكافحة العدوى ومقرر اللجنة إلى جانب مديري العموم والإدارات الفنية المختلفة بالمديرية .

بحث الاجتماع الوضع الحالي لبرنامج مكافحة العدوى على مستوى المنشآت الصحية بالمحافظة و ما يواجه من معوقات علاوة على مقترحات بوسائل حلها .

وأوضح الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة ان الاجتماع تناول أيضاً معدلات العدوى المكتسبة من المنشآت الصحية و المتطلبات المحدثة لتنفيذ الحزم الوقائية للحد من حدوث العدوى بالإضافة لمؤشرات المضاد الحيوي وكذلك اهم ملاحظات اجراءات الاشراف و المتابعة على المستشفيات ومنشآت الرعاية الاساسية.

وتم التوصل الى توصيات لتحسين جودة الخدمات وتقديم خدمة طبية آمنة وخفض معدلات العدوى وترشيد استهلاك المضادات الحيوية للإرتقاء بمنظومة مكافحة العدوى بجميع المنشآت الصحية.