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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بدء إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بدأ منذ قليل، حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

ووصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية.

 

وتوافد مختلف طوائف المجتمع المصري لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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