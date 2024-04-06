المستشار الألماني: دعم أوكرانيا أساسي لاستعادة السلام في أوروبا

حث المستشار الألماني أولاف شولتس، على مواصلة الدعم الغربي لأوكرانيا في حربها مع روسيا، قائلا اليوم السبت إن ألمانيا لن تتخلى عن جهودها لدعم كييف.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال شولتس، في حديثه خلال تجمع للديمقراطيين الاشتراكيين الأوروبيين في بوخارست، إن أفضل طريقة لمنع أي تصعيد، بما في ذلك الصراع المحتمل بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، هو ما وصفه بالردع الفعال.

وأضاف "الحرب في أوكرانيا تنتهي في اللحظة التي يقرر فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سحب قواته. ومع ذلك، فإنه لن يتخذ هذا القرار إلا إذا أدرك أنه لا يستطيع كسب الحرب في ساحة المعركة".

وتابع قوله "لذلك فإننا نستثمر بشكل أكبر في أمننا ودفاعنا بشكل مشترك كأوروبيين حتى لا يجرؤ أحد على مهاجمتنا. وهذا يعني أيضًا وضع المصلحة الذاتية الضيقة جانبًا وبناء صناعة دفاع أوروبية قوية وحقيقية"، مؤكدًا أن دعم أوكرانيا أساسي لاستعادة السلام في أوروبا.