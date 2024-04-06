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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

دعاء زهران: حديث الرئيس بحفل إفطار الأسرة المصرية كشف الحاصل في الواقع

الدكتورة دعاء زهران
الدكتورة دعاء زهران

أكدت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب مصر أكتوبر، أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على حضور حفل إفطار الأسرة المصرية كل عام، بمشاركة عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة ولفيف من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، هو دليل على  اهتمامه للتواصل مع كافة فئات الشعب المصري، واطلاعهم بكل شفافية على كافة المستجدات على الساحة المصرية.

وأضافت زهران، أن حديث الرئيس السيسي خلال حفل الافطال دائما ما يكون كاشفا ويتسم بالشفافية والمصارحة لما يجري على أرض الواقع، مؤكدا أن الرئيس اعطي رسائل طمأنينة للشعب المصري على قدرة الدولة المصرية لمواجهة التحديات.

وأشادت الدكتورة دعاء زهران، بتوجيه الرئيس السيسي للحكومة بإستمرارها فى دعم الشباب والمرأة المصرية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، بالإضافة إلى الفئات الأولي بالرعاية، لافتاة إلى أن هذا التوجيه ليس بجديد على الرئيس السيسي الذي كان دائما هو الداعم الأول لهذه الفئات خلال السنوات الماضبة.

وطالبت أمين أمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب مصر أكتوبر، جميع أطياف المجتمع بالتكاتف خلف الوطن والقيادة السياسية لتجاوز الأزمات، وتقديم كل الدعم والمساندة في هذه المرحلة لاستكمال البناء والتنمية في مختلف المجالات.

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