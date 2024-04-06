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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بقيمة 630 مليون جنيه .. ضبط ثلاجتي فراخ فاسدة بدمياط

فراخ فاسدة
فراخ فاسدة

لليوم الثانى على التوالى، تمكنت  الأجهزة الأمنية بدمياط، بإشراف اللواء محمد عزت مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط،  من ضبط تانى أكبر كمية من الفراخ الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل إحدى الثلاجات بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة. 

نجح المقدم محمد يحيي رئيس مباحث تموين دمياط،  من ضبط ثلاجه غذائية بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة تحتوي على مليون و٦٠٠ الف كيلو فراخ فاسدة تقدر ب٥٠٠ مليون جنيه وسبق ذلك بيوم ضبط ثلاجه اخري بها الف طن و٦٠ كيلو تقدر ب١٣٠ مليون جنيه وبذلك يكون اجمالى ماتم ضبطه ٦٣٠ مليون جنيه بثلاجتين بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة. 


البداية عندما وردت معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بتخزين كمية كبيرة من الفراخ الفاسدة والمنتهية الصالحية داخل إحدى الثلاجات بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة تصل الكمية إلى ألف طن و60 من الفراخ أى بإجمالى مليون 600 كيلو من الفراخ وتعدى قيمتها الـ130 مليون جنيه وكان من المقرر إعادة تدويرها لبيعها بالأسواق، وكذلك ورود معلومة بوجود ثلاجه اخري بها مليون و٦٠٠ كيلو صدور فراخ تقدر ب٥٠٠ مليون جنيه 

تم تحرير محضرين يحملون رقم ٢٦٨٤ لسنه ٢٠٢٤ ومحضر ٢٧١١ لسنه ٢٠٢٤ جنح دمياط الجديدة، وتم العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

660 مليون جنيه.. للمرة الثانية ضبط فراخ فاسدة بثلاجة في دمياط

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