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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

660 مليون جنيه.. للمرة الثانية ضبط فراخ فاسدة بثلاجة في دمياط

فراخ
فراخ

أمرت النيابة العامة بدمياط،  بحبس ١٦ متهما في المحضر رقم  ٢٧١١ لسنة ٢٠٢٤ ، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة محاولة سرقة الحرز الخاص بالثلاجة الغذائية التى تم ضبطها  وبها كمية كبيرة من الفراخ الفاسدة تزن مليون و٦٠٠ كيلو وتقدر قيمتها بما يعادل ٥٠٠ مليون جنيه.

كانت الحملات الأمنية بدمياط، بإشراف اللواء محمد عزت مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، واصلت جهودها لليوم التانى على التوالى لضبط ثاني  كمية كبيرة من الفراخ الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل إحدى الثلاجات بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة، حيث انه تم ضبط الخميس الماضي ثلاجة بها  طن و٦٠ كيلو من الفراخ الفاسدة  تقدر بمليون و٣٠٠ الف جنيه ، أعقبها حملة أمنية في اليوم الثانى على ثلاجة اخري وضبط كمية تزن مليون و٦٠٠ كيلو باجمالى ٥٠٠ مليون جنيه.

 
البداية عندما وردت معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بتخزين كمية كبيرة من الفراخ الفاسدة والمنتهية الصلاحية داخل إحدى الثلاجات بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة تصل الكمية إلى ألف طن و60 من الفراخ أى بإجمالى مليون و 600 كيلو من الفراخ وتعدى قيمتها الـ130 مليون جنيه وكان من المقرر إعادة تدويرها لبيعها بالأسواق.

 

وعلى الفور انتقل المقدم محمد يحيي رئيس مباحث تموين دمياط،  والقوة المرافقة له وتم ضبط الكمية بالكامل والتحفظ عليها .


تم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم ٢٦٨٤ جنح دمياط الجديدة،  تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

وتم شن حملة اخري، في اليوم التالى  على ثلاجة اخري وتم ضبط كمية كبيرة من الفراخ الفاسدة تقدر  ب٥٠٠ مليون جنيه وتم تحرير محضر آخر يحمل رقم ٢٧١١ لسنه ٢٠٢٤، وحاول المتهمون سرقه الحرز من الثلاجة إلا أن الأجهزة الامنية ألقت القبض عليهم وعددهم ١٦ متهما وامرت النيابة بحبسهم  ٤ أيام على ذمه التحقيقات.

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