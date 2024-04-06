الجيل: كلمة السيسي بحفل الأسرة المصرية تؤكد استمرار دعم الحوار الوطني

أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بكلمة الرئيس السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية ، مشيرا إلى أنها تؤكد حالة الانفتاح السياسي غير المسبوقة في مصر، والتي تشهد دعما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أوضح "هجرس" في تصريحات له اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي داعم قوي للحوار الوطني ومواصلته ومناقشاته المستمرة التي أدت إلى حالة من التطور في الفكر وقبول الآخر والبحث عن حلول المشاكل والتحديات على كافة المستويات.

أكد عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أن حالة الانفتاح السياسي التي تشهدها مصر غير مسبوقة، حيث تتجلى في دعم الحوار الوطني وتوصياته والذي حظى بدعم وتأييد رئاسي كبير، داعيا القوى السياسية إلى مواصلة الجلوس على طاولة الحوار وتقديم مقترحاتها حول مختلف القضايا والاشكاليات.

أشار إلى حرص الرئيس السيسي الدائم على الصراحة والشفافية مع الشعب المصري، موضحا أن هذه الشفافية تعمل على ضمان استمرار الثقة بين الشعب والرئيس، وتعمل على ترسيخ أواصر الثقة بين الشعب المصري، ومؤسسات الدولة بما يحقق المصلحة العليا للوطن.

كما ثمن حديث الرئيس السيسي الجاد والحاسم دعم التعليم والمنظومة الصحية واستكمال مراحل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فضلا عن توجيه الرئيس الشكر للشعب المصري على تحليه بالإرادة الحية على تجاوز الأزمات والتحديات.

أوضح أن كلمة الرئيس السيسي شهدت تأكيد هاما على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، بدعم الأشقاء في غزة، والحيلولة ضد أي محاولات لتصفية القضية، عاكسا دور مصر التاريخي في الدفاع عنها.