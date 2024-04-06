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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني السابق: حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل «عمل جنوني»

بوريس جونسون
بوريس جونسون

هاجم رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، في عمود بصحيفة "الديلي ميل" الأصوات في لندن التي تطالب بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وكتب جونسون في عمود خاص بصحيفة "ديلي ميل" أن "حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل سيكون عملا جنونيا، ,ينبغي رفض الفكرة".

ووقع أكثر من 600 قاضٍ، من بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا البريطانية، على رسالة هذا الأسبوع، يطالبون فيها الحكومة في لندن بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

ووفقا لهم، فإن استمرار تصدير الأسلحة إلى إسرائيل؛ يعرض المملكة المتحدة لخطر انتهاك القانون الدولي في مواجهة "خطر محتمل للإبادة الجماعية في غزة".

وتزايدت الضغوط لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بعد الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي، والذي قتل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 مواطنين بريطانيين.

وكتب جونسون: "إن وقف المساعدات العسكرية سيكون بمثابة الرغبة في سقوط إسرائيل وانتصار حماس".

وأضاف "تذكروا أنه من أجل كسب الصراع، كل ما هو مطلوب من حماس هو البقاء، كل ما يحتاجون إليه هو التحمل والتعافي والبدء من جديد، وهذا انتصار لحماس، ويبدوا أن هذا هو ما يقوله الخبراء القانونيون".

ووصف جونسون رسالة الحقوقيين بأنها "مثال على رغبة الحضارة الغربية في الموت".

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