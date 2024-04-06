عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنصوة يستقبل رئيس الجامعة البريطانية بالقاهرة لبحث سبل التعاون

 

   استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية بالقاهرة، حيث ناقش الجانبين  سبل تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

محافظ الإسكندرية يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات لاستقبال عيد الفطر

  خلال اللقاء رحب الدكتور قنصوة بضيف الجامعة مؤكداً حرص جامعة الإسكندرية على توطيد التعاون مع الجامعة البريطانية فى المجالات العلمية والأكاديمية المختلفة، خاصة في مجال المشروعات البحثية وبرامج الدراسات العليا في التخصصات ذات الإهتمام المشترك لافتاً النظر إلى اتفاقيات التعاون والدرجات العلمية المشتركة والمزدوجة بين جامعة الإسكندرية والعديد من الجامعات البريطانية وكذلك بين الجامعة البريطانية بمصر والجامعات البريطانية.

    ومن جانبه أكد الدكتور لطفي حرص الجامعة البريطانية على التعاون مع جامعة الإسكندرية ذات  المستوى العلمي والأكاديمى المتميز، وتعزيز التعاون المشترك  فى مجال البرامج العلمية والمشروعات البحثية المشتركة فى مختلف التخصصات الأكاديمية.

الاسكندرية الاهتمام المشترك الجامعات البريطانية الجامعة البريطانية الدراسات العليا الدكتور عبد العزيز قنصوه التعاون العلمى التعاون المشترك الدرجات العلمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذروة الإثنين والثلاثاء.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الـ6 أيام القادمة

صفقة الموسم.. الزمالك يزف بشرى لجمهوره بضم هذا اللاعب

صدمة لجماهير الأهلي بشأن مدة غياب حسين الشحات

نرجوكم .. نداء عاجل من السلطات السعودية بشأن الحرم المكي

الصحة تكشف تفاصيل حريق مستشفي التامين الصحي في مدينة نصر

مسئول كبير ورجل أعمال.. إحالة أكبر قضية رشوة في البترول إلى الجنايات| خاص

حسن شاكوش وطليقته ريم طارق ضحايا رامز جلال اليوم

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

ترشيحاتنا

كلنا تحت راية الدولة.. أحمد موسى: شفت النهاردة معارضة في إفطار الأسرة المصرية

طرق سهلة يحصل بها الطالب الجامعي علي تقدير امتياز |خاص

حالة قويةيجب استثمارها .. أحمد موسى: الرئيس السيسي أكد استمرار الحوار الوطني|فيديو

زكاة الفطر| الحكمة من مشروعيتها ولماذا فرضت.. الإفتاء توضح

نفسي يرجع.. مجدي الجلاد : توفيق عكاشة أفضل من ناس كتير على الشاشات

استهدفها صاروخ.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة في لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزنه 10 طن وطولة 10 متر| ما هو بقر البحر؟.. وماذا تعرف عنه؟

عشبة تقوي الذاكرة والمناعة والعظام |تعرف عليها

المداح الحلقة 28 .. صابر يرى سرا خطيرا في منامه

بيهدي الأعصاب.. فوائد مذهلة للجسم عند تناول عصير الليمون بالنعناع

فيديو

الزمالك لم يقدرني.. إمام عاشور: رضا عبدالعال «هجاص» والأهلي أفضل حاجة حصلت لي |فيديوجراف

رفضت تقبيلها بالمسجد.. المطربة بوسي تتصدر التريند في رمضان للمرة الثانية

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ