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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات لاستقبال عيد الفطر

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية التجهيزات النهائية وما تم اتخاذه من استعدادات على مستوى الأحياء وجميع المديريات والشركات الخدمية لاستقبال عيد الفطر المبارك، مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والمديريات الخدمية والمرافق.

وكلف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات على القطاعات الخدمية.

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وشدد على استمرار الاستعدادات والحملات بجميع القطاعات خلال أيام العيد، بالإضافة إلى التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، ورفع كفاءة الحدائق، ورفع كفاءة المساجد، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتصدى لأي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد، محذرًا بعدم التهاون واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

وأكد الشريف على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات في جميع المديريات والجهات الخدمية بشكل دائم ومستمر على مدار ال 24 ساعة، لاستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أي بلاغات، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري معها.

على الصعيد ذاته؛ كلف المحافظ مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية التموينية على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار، ومراجعة توافر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية، وخاصة الخبز والأسماك الطازجة والمملحة مع تكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة.

وأكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، ومرفق الإسعاف خلال أيام العيد، والتأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية.

كما أكد على مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف على مستوى المحافظة، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير العربات اللازمة على طول الكورنيش وذلك للحفاظ على سلامة المصطافين.

وتم توجيه مسئولي المرور والنقل العام والمواقف، بتكثيف حملاتهم والتنسيق فيما بينهم لمراجعة موقف المواصلات العامة ومتابعة تسعيرة سيارات الأجرة والتاكسي مع عمل حملات مستمرة لضبط المخالفين، ومراجعة موقف نظافة أتوبيسات الهيئة وحرم الترام وعربات الترام.

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