صرف الإسكندرية تختتم فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم

اختتمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم وذلك في إطار خطة الأنشطة الاجتماعية والثقافية للعاملين بالشركة وابنائهم بمناسبة شهر رمضان المبارك، بحفل تكريم للفائزين بقاعة المؤتمرات بمركز التدريب بمحطة التنقية الشرقية بالإسكندرية.

وكرم اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية الفائزين بالمراكز الأولي والمشاركين بمسابقة حفظ القرآن الكريم من أبناء العاملين بالشركة وتقديم شهادات تقدير وهدايا عينية لتشجيعهم وحثهم على مزيد من التقدم والنجاح.

وأكد نافع على أهمية المبادرات والفعاليات الاجتماعية التي تدعم روح الانتماء لدى العاملين والرضا عن شركتهم مما يؤثر بالإيجاب على مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وعملاء الشركة.

كما أوضح أن تكريم حفظة القرآن الكريم يأتي في إطار حرص الشركة على تشجيع وتحفيز العاملين وأبناءهم على حفظ آيات كتاب الله والعمل بما جاء به.

الجدير بالذكر ان مسابقة حفظ القرآن الكريم كانت علي ٣ مستويات حفظ القرآن كاملا وحفظ نصف القرآن وحفظ ربع القرآن تحت إشراف مشايخ من إدارة الأوقاف بالإسكندرية.

و حضر الحفل الشيخ الدكتور جلال على مصطفي حسان، وزارة الاوقاف، و الشيخ مصطفي عبد المنعم سليم وزارة الاوقاف وياسر متولي مدير المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية.

كما نظمت مسابقة ثقافية دينية أسبوعية للعاملين بالشركة عبر أسئلة عامة شارك فيها العديد من العاملين بالشركة.