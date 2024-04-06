مسؤول إسرائيلي: قرار زيارة الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة لم يتخذ بعد

قال مسؤول سياسي إسرائيلي لصحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم السبت، إنه "حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن زيارة الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة".

وأضاف المسؤول أنه من المرجح أنه إذا زادت ضغوط الوسطاء على حماس وحدث تغيير في موقف الحركة؛ فإنه في هذه الحالة سيغادر الوفد إلى القاهرة مساء الغد.

وفي وقت سابق، قال مسؤول سياسي إسرائيلي، مساء اليوم السبت، "إن حركة حماس تقدر أنها ستتمكن من فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل دون إطلاق سراح الأسرى؛ بسبب الضغوط علينا في العالم، وبسبب الأزمة الداخلية بين إسرائيل والولايات المتحدة".

وأضاف في تصريحات للقناة الـ12 العبرية: أن "زيارة وفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى القاهرة دون أي تنازلات من جانب حماس، ستثير آمالا كاذبة لدى العائلات وستكون غير مُجدية".

ووفقا للقناة فان الأمريكيين أوضحوا أنه لا تغيير في سياستهم، وأن وقف إطلاق النار في غزة لن يأتي إلا بإطلاق سراح الأسرى.

وفي الجانب الإسرائيلي، قالت القناة إن هناك انتقادات في مجلس الوزراء الحربي أيضا؛ لعدم اجتماعه، رغم أن الوفد من المفترض أن يغادر غدا.

وقال وزراء ومسؤولون آخرون مطلعون على التفاصيل للقناة العبرية: نحن بحاجة أيضا إلى القيام بالمزيد من العمل، وهو تفويض أوسع مما كان عليه الحال حتى الآن، في حين أن القضية المهمة بالطبع هي عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة".