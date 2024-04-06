عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول إسرائيلي: قرار زيارة الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة لم يتخذ بعد

صدى البلد

قال مسؤول سياسي إسرائيلي لصحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم السبت، إنه "حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن زيارة الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة".

وأضاف المسؤول أنه من المرجح أنه إذا زادت ضغوط الوسطاء على حماس وحدث تغيير في موقف الحركة؛ فإنه في هذه الحالة سيغادر الوفد إلى القاهرة مساء الغد.

وفي وقت سابق، قال مسؤول سياسي إسرائيلي، مساء اليوم السبت، "إن حركة حماس تقدر أنها ستتمكن من فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل دون إطلاق سراح الأسرى؛ بسبب الضغوط علينا في العالم، وبسبب الأزمة الداخلية بين إسرائيل والولايات المتحدة".

وأضاف في تصريحات للقناة الـ12 العبرية: أن "زيارة وفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى القاهرة دون أي تنازلات من جانب حماس، ستثير آمالا كاذبة لدى العائلات وستكون غير مُجدية".

ووفقا للقناة فان الأمريكيين أوضحوا أنه لا تغيير في سياستهم، وأن وقف إطلاق النار في غزة لن يأتي إلا بإطلاق سراح الأسرى.

وفي الجانب الإسرائيلي، قالت القناة إن هناك انتقادات في مجلس الوزراء الحربي أيضا؛ لعدم اجتماعه، رغم أن الوفد من المفترض أن يغادر غدا.

وقال وزراء ومسؤولون آخرون مطلعون على التفاصيل للقناة العبرية: نحن بحاجة أيضا إلى القيام بالمزيد من العمل، وهو تفويض أوسع مما كان عليه الحال حتى الآن، في حين أن القضية المهمة بالطبع هي عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة".

مسؤول سياسي إسرائيلي الوفد الإسرائيلي القاهرة حماس وقف إطلاق النار وقف إطلاق النار في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذروة الإثنين والثلاثاء.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الـ6 أيام القادمة

صفقة الموسم.. الزمالك يزف بشرى لجمهوره بضم هذا اللاعب

صدمة لجماهير الأهلي بشأن مدة غياب حسين الشحات

نرجوكم .. نداء عاجل من السلطات السعودية بشأن الحرم المكي

الصحة تكشف تفاصيل حريق مستشفي التامين الصحي في مدينة نصر

مسئول كبير ورجل أعمال.. إحالة أكبر قضية رشوة في البترول إلى الجنايات| خاص

حسن شاكوش وطليقته ريم طارق ضحايا رامز جلال اليوم

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

ترشيحاتنا

كلنا تحت راية الدولة.. أحمد موسى: شفت النهاردة معارضة في إفطار الأسرة المصرية

طرق سهلة يحصل بها الطالب الجامعي علي تقدير امتياز |خاص

حالة قويةيجب استثمارها .. أحمد موسى: الرئيس السيسي أكد استمرار الحوار الوطني|فيديو

زكاة الفطر| الحكمة من مشروعيتها ولماذا فرضت.. الإفتاء توضح

نفسي يرجع.. مجدي الجلاد : توفيق عكاشة أفضل من ناس كتير على الشاشات

استهدفها صاروخ.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة في لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزنه 10 طن وطولة 10 متر| ما هو بقر البحر؟.. وماذا تعرف عنه؟

عشبة تقوي الذاكرة والمناعة والعظام |تعرف عليها

المداح الحلقة 28 .. صابر يرى سرا خطيرا في منامه

بيهدي الأعصاب.. فوائد مذهلة للجسم عند تناول عصير الليمون بالنعناع

فيديو

الزمالك لم يقدرني.. إمام عاشور: رضا عبدالعال «هجاص» والأهلي أفضل حاجة حصلت لي |فيديوجراف

رفضت تقبيلها بالمسجد.. المطربة بوسي تتصدر التريند في رمضان للمرة الثانية

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ