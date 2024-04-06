لحظة دهس مستوطن لمتظاهرين ضد نتنياهو.. وشرطة الاحتلال تعلق| فيديو

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة دهس مستوطن لعدد من المتظاهرين الذي خرجوا للتظاهر ضد حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وسط العاصمة تل أبيب.

حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانًا مقتضبًا حول الحادث، قائلة إن ثلاثة متظاهرين صدمتهم سيارة وأصيبوا في تل أبيب قبل فترة قصيرة، وأنهم يتلقون العلاج الطبي.

أضافت الشرطة "دهس السائق المتظاهرين الثلاثة واستمر في القيادة حتى نجحت الشرطة في إيقاف السيارة واعتقال المشتبه به".

ولفتت إلى أن اثنين من المصابين في حالة خفيفة والثالث في حالة متوسطة.