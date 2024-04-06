المواطن في قلب وعقل القائد..رسائل طمأنينة للشعب من السيسي لمواجهة التحديات

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور كافة طوائف المجتمع، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه الشكر للمشاركين في حفل إفطار الأسرة المصرية.

حفل إفطار الأسرة المصرية

وعبّر الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية، عن عظيم امتنانه بالحضور الكريم وسعادته البالغة بالتواجد وسط الأسرة المصرية التي يعتز بالانتماء إليها، وتعبر عن أمتنا العظيمة، قائلًا: "سعيد أننا نكون مع بعض في حفل الإفطار والروح الطيبة اللى دائما تجمعنا.. كل سنة وأنتم طيبين وربنا يعيد الأيام دي على مصر والمنطقة العربية والعالم كله بالخير والسلام".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ليلة القدر المباركة، بكل ما تحمله من معان دينية وروحانية كبيرة تعد موعدًا سنويا متجددًا لاستخلاص المعانى العظيمة فعطاء الله الجزيل اقترن اقترانا وثيقا، بالبر والوفاء والاجتهاد.. مع اليقين فى الفوز برضا الله فلا يرجى الخير والمغفرة من الله "عز وجل" دون عمل وكفاح، مؤكدًا أن هذه المعانى، هى أشد ما نحتاجه اليوم فى ظل ما نواجهه من صعاب وتحديات يسعى أبناء مصر المخلصون، كل فى مجاله، إلى التغلب عليها مقدمين فى سبيل أمن مصر وسلامتها ورفعتها وبناء مستقبل يليق بها أثمانا باهظة من أرواحهم وطاقاتهم.

وأكد الرئيس السيسي تضامن الدولة المصرية مع أشقائنا الفلسطينيين فى قطاع غزة، مشددًا على أن مصر لن تتوانى، عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال والعمل على إنفاذ المساعدات إلى القطاع ومؤكدًا موقف مصر الراسخ بالسعى بلا كلل أو ملل نحو حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، على حدود عام 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشعب المصري العظيم بخالص التقدير والتهاني بمناسبة الاحتفال بليلة القدر المباركة وبقرب انتهاء شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك بعد أيام أعاده الله على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ليلة القدر تعد موعدُا سنويا لاستخلاص المعاني العظيمة مع اليقين بالفوز برضا الله، ولعل هذه المعاني هي أشد ما نحتاجه اليوم، قائلاً "يسعى أبناء مصر المخلصون، كل في مجاله، إلى التغلب عليها مقدمين في سبيل أمن مصر وسلامتها ورفعتها، وبناء مستقبل يليق بها أثمانا باهظة من أرواحهم وطاقاتهم".

وتابع: شعب مصر العظيم، بالأمس القريب، أديت اليمين الدستورية معاهدًا الكل على رعاية مصالح الشعب، ومحافظًا على سلامة أراضيه، واليوم أعاهد الله بأن أستمر في السعى والاجتهاد من أجل رفعة وعزة مصر وتوفير الحياة الكريمة لشعبها والحفاظ على أمنها القومي واستقلالها وريادتها الإقليمية ودورها الدولي مؤكدًا لكم على ما يلي:

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أولا - الاستمرار فى تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادى قائمة على توطين الصناعة والتوسع فى الرقعة الزراعية.. وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية.

ثانيا - دعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسى التى بدأت منذ إطلاق دعوتى للحوار الوطنى فى أبريل 2022.. والتى دعمت مخرجاتها الأولى، ووجهت الحكومة ومؤسسات الدولة برعايتها وتنفيذها مع الاستمرار فى دعم الشباب وتمكين المرأة، على كافة الأصعدة: السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

ثالثا - وضع قضية بناء الإنسان المصري على رأس أولويات العمل الوطنى وفى الصدارة منها: توفير الحياة الكريمة اللازمة له وسبل جودة الحياة بشكل عام من خلال توفير بيئة التعليم الجيد، والخدمات الصحية اللائقة والسكن الكريم.

رابعا - الاستمرار فى سياسات الاتزان الاستراتيجى.. التى تنتهجها الدولة المصرية، تجاه القضايا الدولية والإقليمية والتى تحددها محددات وطنية واضحة فى مقدمتها: مراعاة أبعاد الأمن القومى المصرى، والسعى لإقرار السلام الشامل القائم على العدل، ودعم مؤسسات الدول الوطنية واحترام إرادة الشعوب.

قال النائب وليد فتحي فرعون، عضو مجلس النواب، إن حديث الرئيس السيسي خلال حفل افطار الاسرة المصرية كعادته اتسم بالمصارحة والمكاشفة بشأن كافة القضايا.

وأوضح "فتحي" في تصريحات له، أن الرئيس أكد من جديد التزام الدولة بدعم ورعاية الفئات الأولى بالرعاية في مواجهة التحديات المحيطة، والاستمرار في نهج الدولة القائم على بناء الإنسان المصري بصورة عصرية حديثة وتوسيع مداركه.

وأضاف أن رسائل الرئيس تؤكد عزم الدولة وعدم تراجعها عن مواصلة مسار الاصلاح الاقتصادي الذي حققت فيه نجاحات كبيرة، وحتى الوصول لدولة حديثة ومتطورة وناهضة يتعظم بداخلها حق الإنسان في العيش الكريم والحصول على مستوى تعليم متميز وخدمة صحية شاملة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس حريص على خلق ظهير شعبي كبير يعي كل خطوات الإصلاح وعلى دراية كاملة بكافة التحديات ليكون دومًا على أهبة الاستعداد لمواجهة أية تحديات تواجه وطنه.