عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

القانون يحدد عقوبة التعدي على شخص باستخدام الحيوانات الخطيرة

كلاب
كلاب

حدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عقوبة من يتعدى علي شخص باستخدام حيوان خطر أو كلب، شملت الحبس والغرامة لمرتكبي المخالفات.

وتنص المادة (17) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كل من تعدي على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وحسب المادة 5، يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها، وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.

كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.

قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب 

وحسب المادة 6، يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:

1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.

2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.

3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.

4 - الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

وتنص المادة (13) على أنه، تسرى الأحكام والقواعد والإجراءات المبينة بالمواد من (4) إلى (7) من هذا القانون في شأن حيازة  الكلاب.

قانون تنظيم حيازة الحيوانات تنظيم حيازة الحيوانات قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الحيوانات الخطرة والكلاب الحيوانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زكاة الفطر «طعام ولا فلوس».. مفتي السعودية: لا تجوز نقدا.. ودار الإفتاء تحسم

فضيحة مسئول..ماذا حدث لطالبة كلية الزراعة في غرفة حديقة الأسماك بالزمالك |خاص

الذروة الإثنين والثلاثاء.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الـ6 أيام القادمة

وداعا رمضان.. موعد عيد الفطر الثلاثاء أم الأربعاء؟ دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

صدمة لجماهير الأهلي بشأن مدة غياب حسين الشحات

فلوس وخروف وسيارات وراتب .. رشاوي لمسئول كبير بالبترول |خاص

الصحة تكشف تفاصيل حريق مستشفي التامين الصحي في مدينة نصر

أوتوماتيك بـ 120 ألف جنيه .. أرخص السيارات في السوق المصري

ترشيحاتنا

حليف روسيا.. بيلجريني يفوز بالانتخابات الرئاسية في سلوفاكيا

هل تتعرض مصر لـ العاصفة نهال؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة

ملك الفئة الشبابية من سامسونج..أفضل موبايل للفئة المتوسطة في 2024

نظر دعاوى وقف انتخابات المحامين .. اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 7-4-2024

دعاء ليلة القدر مستجاب.. للرزق والنجاح والزواج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت جولد.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

إجازة طويلة.. متى تعود البنوك للعمل بعد عيد الفطر؟

ماذا تفعل إذا ضاعت سيارتك؟.. ضع المفتاح على ذقنك واعثر عليها

تفاصيل حفل هاني شنودة وفرقة المصريين في عيد الفطر

فيديو

مخلوقات غريبة .. فيديو يصدم المتابعين لفاكهة الفراولة تحت المجهر |شاهد

الزمالك لم يقدرني.. إمام عاشور: رضا عبدالعال «هجاص» والأهلي أفضل حاجة حصلت لي |فيديوجراف

رفضت تقبيلها بالمسجد.. المطربة بوسي تتصدر التريند في رمضان للمرة الثانية

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ