لابيد يهاجم حكومة نتنياهو بعد حادث دهـ ـس المتظاهرين بتل أبيب

علق زعيم المعارضة الاسرائيلية يائير لابيد على حادث دهس المتظاهرين في شارع كابلان بتل أبيب، مما أدى إلى إصابة 5 إسرائيليين.

وقال لابيد عبر حسابه على منصة "إكس" "تدافع الليلة في كابلان هو نتيجة مباشرة للتحريض الذي تقوم به الحكومة وألته السامة. أرسل تمنيات الشفاء للجرحى".

وأضاف: "لن يرتدعنا ولن نضطر إلى التوقف عن الاحتجاج حتى عودة الرهائن وسقوط هذه الحكومة الرهيبة".

ودهست سيارة المتظاهرين الذين سدوا طريقها وأصابت 5 أشخاص، أحدهم في حالة متوسطة.

وبحسب وسائل الإعلام قامت الشرطة الإسرائيلية باعتقال السائق وتم تحويله للتحقيق، وتم نقل المصابون العلاج.

وأصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانا مقتضبا حول الحادث، قائلة إن ثلاثة متظاهرين صدمتهم سيارة وأصيبوا في تل أبيب قبل فترة قصيرة، وأنهم يتلقون العلاج الطبي.

وخرج آلاف الإسرائيليين اليوم السبت في مظاهرات يطالبون بإجراء انتخابات جديدة ودعوا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الاستقالة.