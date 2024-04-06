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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأول بمسابقة القرآن الكريم يشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بأهل الذكر ..فيديو

محمد شعبان عبدالله
محمد شعبان عبدالله جعفر

علق محمد شعبان عبدالله جعفر، الفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، على تكريمه من الرئيس السيسي.

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ووجه محمد شعبان عبدالله جعفر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، الشكر للرئيس  السيسي على رعايته المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، واهتمامه بأهل القرآن وحفظته، معقبا: "نشكر الرئيس السيسي على وقفته مع أهل القرآن".

 

وأوضح محمد شعبان عبدالله جعفر، أنه حقق المركز الأولى بالمسابقة بعد منافسة مع 62 متسابقا على مستوى العالم.

 

وأكد أنه اجتهد بشكل كبير للغاية خلال السنوات الماضية في علوم القران الكريم وحصل على عدة جوائز محلية وعربية منها جائزة القرآن الكريم بدولة الكويت، مشيرا  إلى أن المسابقة المصرية تختلف عن الجميع وتتميز بالشفافية والعلنية والدرجات تعرض على الشاشات فضلا عن عقد امتحانات تحريرية.

 

وأشار إلى أن حبه صوت الشيخ محمد صديق المنشاوي خلال تلاواته التي تذيعها إذاعة القرآن الكريم، وهي التي جعلته يتميز في حفظ القرآن، بالإضافة إلى حبه القرآن.

الرئيس السيسي

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