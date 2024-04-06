حالة قويةيجب استثمارها .. أحمد موسى: الرئيس السيسي أكد استمرار الحوار الوطني|فيديو

علّق الإعلامي أحمد موسى، على حفل إفطار الأسرة المصرية بمشاركة وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد": "عدد كبير من الشباب شاركوا في حفل إفطار الأسرة المصرية سواء كانوا في التنظيم أو المدعويين ".

وتابع الإعلامي احمد موسى :" الرئيس السيسي ألقى كلمة في حفل الإفطار ووجه التحية للشعب المصري على تحمله للصعاب والتحديات".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: " الرئيس السيسي أكد سعيه أن تكون مصر في صدارة الأمم".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "الرئيس السيسي تحدث عن فترة مواجهة الإرهاب والتصدي له "، مضيفا:" الرئيس السيسي أكد ان الحوار الوطني مستمر وهو حالة قوية يجب استمرارها واستثماراها ".