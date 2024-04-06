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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أحمد موسى يتقدم الحضور في جنازة أحمد فتحي سرور| فيديو وصور

صدى البلد

حرص الإعلامي أحمد موسى، على الحضور في تشييع جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، بمسجد حسن الشربتلي في التجمع الخامس.  

وتواجد ضمن الحضور الكبير للشخصيات العامة لتوديعه الى مثواه الأخير. 

موعد ومكان تشييع جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور

 

وأعلن نجله على صفحته على الفيس بوك الدكتور طارق سرور عن مكان وموعد الجنازة قائلا:" الجنازة اليوم السبت بعد صلاة الظهر في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس".

وقال طارق سرور:" اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان استرد الله وديعته.رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليا ودوليا.

رحل صاحب قلب طيب، ظل طيلة حياته في خدمة أبناء وطنه خاصة البسطاء .

وداعاً ابي الاب الحنون والمعلم والقدوة الحسنة بعد حياة حافلة من العطاء العلمي والاجتماعي.

اللهم في هذه الليلة المباركة، اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس، وقِهِ فِتْنَةَ القبر وعذاب النار.

اللهم اجعل أعماله فى ميزان حسناته اللهمّ إنّه كان لكتابك تالياً وسامعاً…. لين القلب، متسامح.

اللهم عوضه عن كل ألم أصابه بـجنة عرضها السموات والأرض. اللهم برحمتك اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد.

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أحمد فتحي سرور أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الاسبق مسجد حسن الشربتلي ليلة السابع والعشرين من رمضان

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أحمد موسى يتقدم الحضور في جنازة أحمد فتحي سرور| فيديو وصور

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