صلابة المصريين.. الرئيس السيسي: لما بقول القلب حديد يعني القلب حديد بالناس

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" لما بقول القلب حديد يعني القلب حديد بالناس كلها في مصر ".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، :" خلال السنوات الماضية لما كانت بتحصل ظروف وأيام صعبة ويسقط فيها مدنيين او من الجيش والشرطة يكون امرا صعب علينا كلنا ".

وتابع الرئيس السيسي:" خلال المدة الماضية ملقتش مرة واحدة خلال لقاءاتي سيدة مصرية زوجة او أم تقولي كلمة تؤلمني على فقدان ابنها سواء كان شهيد أو مصاب ".

واكمل الرئيس السيسي:" القلب الحديد جاي من صلابة الشعب المصري"، مضيفا:" دعم الشعب المصري للحالة التي عاشتها مصر لأكثر من 9 سنوات يجعلنا نتخطى الصعاب ".

ولفت الرئيس السيسي:" أسجل الاحترام والتقدير والاعجاب بكل مصري ومصرية واستطعنا تخطي الصعاب "، مضيفا:" هناك دول تقاتل الإرهاب لمدة 20 سنة ومنجحتش".