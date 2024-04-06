السيسي: نسعى لأن نكون في صدارة الأمم ولا نلتفت لمن يشوه الحقائق

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأمة المصرية العريقة هي التي بدأت التاريخ وصنعت الحضارة وكانت رمزًا للقوة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية: “أجدد معكم الوعد في مستهل فترة رئاسية جديدة .. سعيد بتواجدي وبالروح الطيبة التي تجمعنا”.

مصر وصدارة الأمم

وتابع: نسعى لأن نكون في صدارة الأمم ولا نلتفت لمن يشوه الحقائق.. أمتنا دفعت ضريبة الدم وقدمت التضحيات الغالية.

مسار الإصلاح الاقتصادي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاستمرار فى مسار الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، كما أكد الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية دعم حالة الانفتاح للحوار الوطني، مشددًا على أهمية الاستمرار في الحوار.

وأضاف الرئيس السيسي: “منذ بداية الفكرة للحوار الوطني كان هناك شكلا من أشكال الحوار وعقب المتابعة وجدنا أن هناك تواصلًا بشكل أفضل”.

كما أكد الرئيس السيسي، ضرورة البناء والاستمرار على الحوار السابق حتى وسط الحوار المتباين والمختلف، وشدد على أهمية الاستمرار فى الحوار عبر سبع محاور منها الاقتصادى والمجتمعى والديني وسط التحديات التي واجهناها خلال الستة أشهر الماضية والتي مست منطقتنا العربية وسط مخاطر واجهناها جميعًا.