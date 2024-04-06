الرئيس: قلبي حديد بالشعب والمواطن المصري البسيط ذكي ولماح ومسئول

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه حريص منذ توليه الرئاسة، على أن يتحدث مع المصريين بكل صراحة وشفافية، منوها بأن المواطن المصري البسيط ذكي ولماح ومسئول.

وأضاف خلال حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية، إننا نسعي أن نكون في صدارة الأمم.

وردد الرئيس السيسي: “قلبي حديد بالناس والشعب المصري”.

حفل إفطار الأسرة المصرية

وتوافدت مختلف طوائف المجتمع المصري لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور وتشريف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي سياق آخر، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع قيمة جائزة الأسرة القرآنية إلى 750 ألف جنيه بواقع 250 ألفا لكل واحد من الأشقاء الثلاثة.

السيسي يوجه برفع قيمة جائزة الأسرة القرآنية

وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها: "شكرا للرئيس.. بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم رفع قيمة جائزة الأسرة القرآنية إلى 750 ألف جنيه بواقع 250 ألفا لكل واحد من الأشقاء الثلاثة".