الرئيس السيسي: مررنا بفترة تحديات على مدار 6أشهر الماضية منذ أكتوبر ..فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه كان هناك تحديات على مدار ٦ شهور ماضية، لافتا: “هناك مرحلة تطور كبير تمس منطقتنا ونحتاج للحديث اكثر مع بعضنا لمجابهة التحديات الخارجية لتجاوز مخاطرها”.

وتابع “السيسي“، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية :” كل شرائح المجتمع لابد من أن تفهم أن هناك تطورا كبيرا يحدث في الإقليم والعالم، وبالتأكيد سيكون لها تأثير، متابعا: “كل منبقا صامدين هنقدر نواجه”.

حرب غزة والاقتصاد

وأكمل الرئيس السيسي: بقالنا ٦ شهور في حرب غزة وخلالها وضحت عددا من الأمور، ولابد من الاهتمام بشكل أكبر بالناحية الاقتصادية، مردفا: “لو الناس كلها عرفت الحكاية هتكون داعمة وصامدة خلال التحديات”.

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