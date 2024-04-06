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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي: مررنا بفترة تحديات على مدار 6أشهر الماضية منذ أكتوبر ..فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه كان هناك تحديات على مدار ٦ شهور ماضية، لافتا: “هناك مرحلة تطور كبير تمس منطقتنا ونحتاج للحديث اكثر مع بعضنا لمجابهة التحديات الخارجية لتجاوز مخاطرها”.

وتابع “السيسي“، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية :” كل شرائح المجتمع لابد من أن تفهم أن هناك تطورا كبيرا يحدث في الإقليم والعالم، وبالتأكيد سيكون لها تأثير، متابعا: “كل منبقا صامدين هنقدر نواجه”.

حرب غزة والاقتصاد

وأكمل الرئيس السيسي: بقالنا ٦ شهور في حرب غزة وخلالها وضحت عددا من الأمور، ولابد من الاهتمام بشكل أكبر بالناحية الاقتصادية، مردفا: “لو الناس كلها عرفت الحكاية هتكون داعمة وصامدة خلال التحديات”.

https://www.youtube.com/live/4YD6ln7HsWw?si=Ke08D8cf1HQhshez

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