دياب: شرف ليا تقديم عمل فني عكنن على الإسرائيليين

تحدث الفنان محمد دياب عن علاقته بالمنتج الكبير نصر محروس قائلا:" عمره ماقدم فن رديء وعلاقتى بيه مقدسة".

وأضاف دياب خلال حواره مع برنامج “ع المسرح” المذاع عبر قناة "الحياة" تقديم الاعلامية منى عبد الوهاب أن أغلب ما قدمه فى بدايته كان من إنتاج المنتج نصر محروس الذى قدم العديد من النجوم الكبار الذي اعتبرهم اهم منه منى شخصيا.

ونفى الفنان دياب انه رفع قضية على نصر محروس، مؤكدا أن الخلاف الذي حدث بعد 13 عاما من التعاون تم حله وديا.

وعن انتقاد الصحافة الاسرائيلية لمسلسل مليحه الذي يشارك فيه الفنان محمد دياب قال: شرف لي أني أشارك في حاجة تعكنن على الاسرائيليين".