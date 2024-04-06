الفنان دياب: «امشي في طريقك عدل يحتار عدوك فيك»

كشف الفنان محمد دياب عن ما تعلمه من طفولته، وما زال مؤثرا فيه حتى وقته الحالي.

وأوضح دياب خلال حواره مع برنامج “ع المسرح” المذاع عبر قناة “الحياة” تقديم الاعلامية منى عبد الوهاب قائلا: "اللي تعلمته في طفولتي؛ امشي في طريقك عدل يحتار عدوك فيك".

وأضاف المطرب دياب أنه تعلم من مشواره في العمل منذ الصغر، أن من زرع حصد، وأن الصبر والاجتهاد هما مفتاح النجاح.

اللبن المسكوب

وأكد دياب أنه لا يبكي على اللبن المسكوب مطلقا، معقبا: "أوقات كنت بزعل على أغنية أو عمل كنت مترشح ليه ولم أشارك، فالأغنية بتفشل، والعمل بيفشل، فبقيت مؤدب ومش بزعل".