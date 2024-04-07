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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

صلاة التهجد من رحاب الحرمين الشريفين ليلة 28 رمضان .. شاهد

الحرمين الشريفين
الحرمين الشريفين

تنقل قناتا القرآن الكريم والسنة النبوية السعوديتان، صلاة التهجد من رحاب الحرمين الشريفين ليلة ٢٨ رمضان.

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حكم قيام الليل في رمضان

سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وم قيام رمضان ورغَّب فيه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» متفق عليه، وهذا القيام يتحقق بصلاة التراويح التي اختص بها شهر رمضان، ومعنى قيام رمضان إيمانًا: أي تصديقًا بما وعد اللَّهُ الصائمَ من الأجر، واحتسابًا: أي محتسبًا ومدخرًا أجره عند الله تعالى لا عند غيره، وذلك بإخلاص العمل لله.

 

https://www.youtube.com/live/moQtMet7F7w?si=fzoH6FEauN5wlag0
أروقة الحرمين الشريفين صلاة التهجد في الحرمين الحرمين الشريفين

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