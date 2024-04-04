أدعية ليلة القدر آخر جمعة من رمضان.. 3 ساعات للإجابة فهل تتحقق علاماتها اليوم؟

أدعية ليلة القدر واحدة من أعظم الأمور التي لا يتوقف المسلمون عن البحث عنها قبل دخول شهر رمضان، ويزداد البحث عنها مع العشر الأواخر، فهل يتصادف أدعية ليلة القدر مع ليلة الجمعة الأخيرة من رمضان، وهل تتحقق علامات ليلة القدر مع غروب شمس اليوم الجمعة خاصة وأنها تصادف ليلة الـ 27 من رمضان.

أدعية ليلة القدر آخر جمعة من رمضان

يحظى يوم الجمعة في عمر الرسالة الخاتمة بفضائل ومكانة خاصة، ففي الوحي المنزل سورة تعرف بـ سورة الجمعة، وفي السنة المطهرة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بيان منزلة يوم الجمعة فأخبر بأنه خير يوم طلعت عليه الشمس.

يقول الحق سبحانه وتعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10)"، وعن النبي صلى الله عليه وسلم: “إنَّ مِن أَفْضلِ أيَّامِكُمْ يَوْمَ الجُمُعةِ، فَأَكْثِرُوا عليَّ مِنَ الصلاةِ فِيهِ، فإنَّ صَلاتَكُمْ معْرُوضَةٌ علَيَّ فقالوا: يَا رسول اللَّه، وكَيْفَ تُعرضُ صلاتُنَا عليْكَ وقدْ أرَمْتَ؟ قال: يقولُ: بَلِيتَ، قالَ: إنَّ اللَّه حَرم عَلَى الأرْضِ أجْساد الأنْبِياءِ”.

ومع غروب شمس يوم الجمعة 26 رمضان 2024، يتحرى المسلمون ليلة القدر 27 رمضان كرابع الليالي الوترية فهل تكون ليلة القدر؟

الكلام على أنها في يوم السابع والعشرين ثابت عن الصحابة والتابعين، فلقد كان بعض الصحابة يرى أنها في السابع والعشرين؛ فعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ: « لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ » .

وبعض العلماء تكلم عن أن كلمة "هي" رقم 27 لكن على كل حال كثير جدًّا من العبَّاد نظروا إلى أنها آخر جمعة .. آخر ليلة جمعة وتْرِيَّة.

أدعية ليلة القدر آخر جمعة من رمضان

ورد عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفوا عني.

-اللهم ارحمنا يا مولانا إذا وارانا التراب، وودعنا الأحباب وفارقنا النعيم وانقطع عنا النسيم، اللهم كن معنا إذا نفخ في الصور، وبعثر ما في القبور، إليك يا ربنا يومئذٍ النشور، اللهم كن معنا يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم يرى كل إنسان منا عمله أمامه، وتسألك جميع الكائنات السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم ما أخشاه أن يكون صعباً هوّنه وما أخشاه أن يكون عسيراً يسّره وما أخشاه أن يكون شراً اجعل لي فيه خيراً ولا تجعلني أخشى سواك.

-اللهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين تُسلّم عليهم الملائكة، يا رب تقبل منا وعلى طاعتك أعنّا وأكرمنا ولا تهنّا.

-ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجَد منك الجد.

-اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

ونقول في دعاء ليلة القدر مكتوب أيضًا اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك.

-اللهم اجعل لي قي قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، وفي سمعي نورًا وفي بصري نورًا، وفي بصري نورًا، ومن فوقي نورًا، ومن تحتي نورًا، وعن يميني نورًا، وعن شمالي نورًا، ومن بين يدي نورًا، ومن خلفي نورًا، واجعل في نفسي نورًا، وأعظم لي نورًا.

علامات ليلة القدر

1- تكون فيها السماء صافية وخالية من النجوم والشهب.

2- ليلة لا حارة ولا باردة.

3- يكون القمر فيها كمثل شق جفنه أي يكون القمر مثل نصف الطبق.

4- شمسها تطلع بلا شعاع لها.

5- قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة وانشراح الصدر فيها أكثر من غيرها.

6- الرياح تكون ساكنة.

7- كثرة عدد الملائكة فيها، وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله قال في ليلة القدر: «وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى».