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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

ليلة الجمعة الأخيرة من رمضان

بث مباشر .. صلاة العشاء والتراويح ليلة 26 رمضان بالجامع الأزهر

صلاة العشاء والتراويح
صلاة العشاء والتراويح ليلة 26 رمضان بالجامع الأزهر

يؤدي الآلاف من جموع أنحاء العالم الإسلامي في رحاب الجامع الأزهر الشريف، صلاتي العشاء والتراويح في ليلة 26 رمضان 2024، ليلة الجمعة الأخيرة من رمضان.

صلاة العشاء والتراويح ليلة 26 رمضان بالجامع الأزهر

خصائص ليلة القدر

عقد الجامع الأزهر اليوم الخميس، فعاليات ملتقى الظهر" رياض الصائمين"، بالظلة العثمانية، تحت عنوان" فضل ليلة القدر"، شارك فيه الدكتور مصطفى الشيشي، الباحث بالجامع الأزهر، الشيخ حذيفة السحيمي، الواعظ بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

قال الدكتور مصطفي الشيشي،  إن ليلة القدر هي امتداد للعطايا والنفحات من رب العالمين فنعم الحق جل وعلا وعطاياه علينا لا تنتهي وأعظم هذه النعم أن بلغنا شهر رمضان المبارك، ثم تزداد العطايا من الله جل وعلا فينعم علينا ببلوغ العشر الأواخر بل ونسأله أن يبلغنا ليلة السابع والعشرين التي هي أرجى الليالي لأن تكون ليلة القدر، ومن أفضل ما ندعو به في هذه الليلة المباركة ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة - رضي الله عنها -  إن هي أدركت ليلة القدر، أن تقول: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني".

أوضح الشيخ حذيفة السحيمي، هذه الأيام التي نعيشها هي أيام خير وبركة وخاصة إن فيها ليلة خير من ألف شهر، ولما فيها من جزيل النعم والثواب العظيم، وقد خص الله تعالى ليلة القدر بخصائص منها: أنه نزل فيها القرآن، ووصفها بأنها مباركة في قوله : ( إنا أنزلناه في ليلة مباركة)، وأنها تنزل فيها الملائكة والروح، ووصفها بأنها سلام، أي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى.

 ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (١٣٠ مقرأة- ٥٢ ملتقى بعد الظهر- ٢٦ ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث ٢٠ ركعة يوميًّا بالقراءات العشر-  ٣٠ درسًا مع التراويح- 30 ملتقى بعد التراويح- صلاة التهجد في العشر الأواخر- تنظيم ٧ احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- ٥٠٠٠ وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات إلى ١٥٠ ألف وجبة طوال الشهر، فضلا عن توزيع ٣٥٠٠ وجبة سحور في العشر الأواخر من الشهر الكريم).

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