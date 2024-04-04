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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح في ليلة 26 رمضان 2024 بالحرمين

صلاة العشاء والتراويح
صلاة العشاء والتراويح في ليلة 26 رمضان 2024 بالحرم المدني

يؤدي المسلمون في الحرمين المكي والمدني، صلاة العشاء والتراويح في ليلة 26 رمضان 2024، حيث بقي نحو 4 ليالٍ على وداع الشهر الكريم.

صلاة العشاء والتراويح في ليلة 26 رمضان 2024 بالحرم المكي

صلاة العشاء والتراويح في ليلة 26 رمضان 2024 بالحرم المدني

أدعية العشر الأواخر من رمضان للعتق والمغفرة

اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم إني أعوذ بك من النار يوم القيامة.

اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.

اللهم إني أعوذ بك من شر الدنيا وشر ما فيها ، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر.

اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، اللهم إني أسألك حسن الخاتمة ومغفرة الذنوب والعتق من النار.

اللهم اجعل لي في هذا الشهر رزقاً حلالاً وبركة ، اللهم اجعل لي في هذا الشهر قبولاً ومغفرة ورضواناً منك.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، اللهم إني أسألك الرضا والقناعة والتوفيق في الدنيا والآخرة.

اللهم إني أسألك الهداية والتوبة والعفو والمغفرة، اللهم اجعل لي في هذا الشهر مغفرة ورحمة وعتقاً من النار.

اللهم اجعل هذا الشهر شهر الخير والبركة والعتق من النار، اللهم اجعل هذا الشهر شهراً للتوبة والاستغفار والتقرب إليك.

اللهم اجعل هذا الشهر شهراً للعبادة والتدبر في آياتك الكريمة  اللهم اجعل هذا الشهر شهراً للصلاة والصيام والتصدق والقراءة.

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أدعية العشر الأواخر من رمضان

-اللَّهُمَّ إنَا نسألك باسمك الأعظم الأعزّ الأجلّ الأكرم الَّذِي إِذَا دُعيت به أجبت، وإِذَا سُئلت به أعطيت، اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت، اللهم يا رحمن يا رحيم يا رحمن الدنيا والآخرة ارحمنا رحمة تغننا عن رحمة من سواك. 

-اللهم اصرف عنّا المصائب، وردّ عنا النوائب، وكُفّ عنا كل المعائب، اللهم احلل الحبال المعقّدة، وسهّل الأمور المشدّدة.

-اللّهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

- اللّهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن، اللّهم اجعلنا لكتابك من التّالين، ولك به من العاملين، و بالأعمال مخلصين و بالقسط قائمين، وعن النار مزحزحين، و بالجنات منعمين و إلى وجهك ناظرين.

- اللّهم احيينا مستورين، و امتنا مستورين، و ابعثنا مستورين، و أكرمنا بلقائك مستورين، اللّهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض.

- اللّهم اشف مرضانا ومرضى المسلّمين، وارحم موتانا وموتى المسلّمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين.

- اللّهم تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا، اللّهم إنّك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. 

-اللّهم إنا نسألك حبّك، وحبّ من يحبّك، وحبّ العمل الذي يقرّبنا إلى حبّك، وأصلح ذات بيننا، وأَلِّف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وجنّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأقوالنا ما أحييتنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرّياتنا ما أبقيتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك برحمتك يا أرحم الراحمين. 

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